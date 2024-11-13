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为促进拉美和加勒比伙伴国家青年交流，同时向世界讲好江苏中国式现代化实践的成功故事，展现江苏大地生动景象，在江苏省委宣传部、江苏省外办的大力支持下，人民网于2024年10月成功举办了“一带一路”青年友好交流项目（江苏站）活动。

2024年10月17日至22日，来自拉美和加勒比地区26个国家的31名资深记者通过文字和镜头，深度记录了中国式现代化在江苏的生动实践，并亲身感受了江苏与拉美和加勒比国家之间日益深化的务实合作。

近年来，徐州市与多个拉美国家密切交流，2023年徐州对拉美和加勒比地区进出口总额超145亿元，2024年一季度这一数据超过46亿元。以徐工集团为代表的江苏企业在拉美投资兴业，发展顺利。在徐州，拉加媒体采风团的行程丰富多彩。他们首先访问了中国矿业大学，了解了该校在矿业工程、安全科学等领域的卓越成就，以及为共建“一带一路”国家培养国际化人才的重要贡献。在徐工集团，媒体团成员被其现代化的生产流程和高端装备制造能力深深震撼，纷纷记录下这一中国装备制造业的标杆。漫步于回龙窝历史文化街区，记者们感受了徐州深厚的文化底蕴和独特的历史风貌。

在淮安，媒体团同样收获颇丰。据了解，2024年1月至8月，淮安对拉美地区实现进出口额31.6亿元。除了参观当地特色企业，了解淮安企业在高质量发展方面的重要创新成果及其在全球产业链中的战略地位，记者们还在这里认识了“孙悟空”——淮安西游乐园以其独特的主题设计和丰富的游乐项目，为媒体团成员带来了欢乐与惊喜。在周恩来故居和周恩来纪念馆，记者们更是深刻感受到了“伟人故里”的独特魅力，以及周恩来总理为国家和人民做出的伟大贡献。

连云港之行则让媒体团成员领略了当地独特的自然和人文景观。他们深入了解了连云港港口现代化设施与技术，对港口在“一带一路”建设中的重要作用有了更为直观的认识。此外，媒体团还体验了连云港的水晶文化，参观了来自拉美地区的原石在中国加工而成的水晶制品，感受到了这一地方特色产业的独特魅力。海上云台山的自然风光更是让媒体团成员流连忘返，他们纷纷用镜头捕捉下了这一大自然的瑰宝。

此次媒体采风活动不仅为拉美和加勒比地区的记者们提供了一个深入了解中国式现代化的窗口，也进一步促进了江苏与拉美和加勒比国家之间的文化交流与互鉴。通过实地探访和亲身体验，媒体团成员对江苏的经济社会发展成就和与拉美和加勒比国家的合作前景有了更为深刻的认识和理解。未来，江苏将继续秉持开放包容、合作共赢的理念，与拉美和加勒比国家一道，共同推动共建“一带一路”走深走实，为构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

(责编：于洋、杨牧)