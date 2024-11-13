人民网伦敦11月12日电 （徐量）“我喜欢湖南的独特风味！”11月11日，由湖南省商务厅主办的“味道湖南·湘飘欧洲”湘菜专题推介活动在伦敦举行，吸引了近百名中英各界代表到场。来自湘菜大师一片匠心的湘菜品鉴宴，“湘”味扑鼻，地道浓郁，更俘获了上百位中英各界嘉宾的味蕾。

参展者向来宾介绍湖南美食。吴若鸣摄

推介会现场，湖南省人民政府办公厅副主任陈卓懿在致辞中介绍了湖南省在经济、文化和美食方面的优势，指出湘菜作为湖南文化的重要载体，近年来发展迅速，得到了海内外的高度认可。希望此次活动能进一步推动湘菜产业进入英国市场，为中英文化与美食的交流搭建桥梁。

湖南省人民政府办公厅副主任陈卓懿发表讲话。吴若鸣摄

中国驻英国大使馆经商处参赞李鹏强调，此次活动不仅是一场美食盛宴，更是向英国朋友展示中国饮食文化的绝佳契机。期待借此机会进一步增进两国人民之间的友谊和相互理解，强化湖南与英国在餐饮、文化、旅游等多个领域的交流合作，共同推动双方经济社会的繁荣发展。

中国驻英国大使馆经商处参赞李鹏讲话。吴若鸣摄

英中商业发展中心顾问委员会主席鼎杰夫在发言中谈到，自己多次到访湖南，深深被湖南人民的热情好客、创新精神和丰富的美食文化所吸引。他对湘菜在英国市场的发展前景表示期待，并承诺中心将积极支持湘菜在英国的推广，共同谱写友谊与合作的新篇章。

英中商业发展中心顾问委员会主席鼎杰夫发表讲话。吴若鸣摄

当前湘菜产业作为湖南的重要文化符号，正大步走向海外，英国伦敦的湘菜馆也越来越多。本次活动的一大亮点是长沙商贸旅游职业技术学院与英国伯明翰大学学院签订中英湘菜厨艺教育与培训合作协议，双方将通过专业教育和培训为湘菜的全球化发展提供人才支持。

签约现场。吴若鸣摄

长沙商贸旅游职业技术学院湘菜学院副院长冯智雄表示，虽然湘菜在英国已逐渐被接受和喜爱，但仍面临食材供应难和本地化人才紧缺的挑战。学院将继续与英国高校和企业合作，致力于培养湘菜的国际化专业人才，为湘菜出海提供支持。

伯明翰大学学院校长迈克尔·哈金表示，此次品鉴会让他在伦敦感受到湘菜的风采。伯明翰大学学院以美食教育著称，致力于培养新一代餐饮业的领导者，希望未来与湖南在餐饮教育方面加强合作，共同促进湘菜文化在英国的发展。

推介上，湖南省商务服务中心与英国湖南商贸总会签署了“湘菜入欧”战略合作协议。此外，活动上还有多家中英湘菜企业在食材供销及文化推广方面达成合作，为湘菜在海外的发展增添新动能。

本次活动还通过湘菜美食展示和精品湘菜品鉴宴的形式，直观展示了湘菜美食文化跨越国界的魅力。剁椒鱼头、毛氏红烧肉、东安仔鸡……由十多家湘菜企业带来的一道道经典湘菜，将湘菜的鲜、香、辣、爽合盘托出，为大家带来了一场美食惊喜，领略到湖南美食文化的精髓。嘉宾们对湘菜品的独特风味赞不绝口，“湖南美食太赞了！”“有机会一定要去湖南旅行！”

湘菜品鉴宴座无虚席。吴若鸣摄

(责编：于洋、杨牧)