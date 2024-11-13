人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第七届巴黎和平论坛聚焦全球秩序有效运行

2024年11月13日06:18 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报巴黎11月12日电  （记者于超凡）第七届巴黎和平论坛11日至12日在法国巴黎举行，主题为“急需一个有效运行的全球秩序”。与会者围绕地缘政治紧张局势、气候变化、人工智能治理、非洲农业、美国大选对全球影响等议题展开讨论。

　　包括法国总统马克龙、斯洛文尼亚总统穆萨尔、国际劳工组织总干事吉尔贝·洪博在内的一些国家领导人和国际组织负责人，以及非政府组织、智库负责人等出席论坛。

　　与会的法国外长巴罗表示，法国致力于恢复国际热点地区局势稳定，积极推动人工智能治理及全球治理更加公正、高效。论坛总干事朱斯坦·韦斯表示，捍卫多边主义需要各方团结协作，全球治理和公共产品一旦缺位将催生更多冲突。

　　中国外交部前副部长傅莹应邀率团出席论坛，并在“美国大选对全球影响”分论坛发言。她说，中国人认同的国际秩序是以联合国为中心的法律、规则和经济制度，但西方国家还维持着一个秩序圈子，其在经济上相对开放，也与联合国机构重合，但在政治、安全上是排他性的。观察美国大选的全球影响，核心问题是美国能否修正西方秩序的内在缺陷，还是继续损害现行国际秩序。

　　本届论坛还宣布支持10个全球治理创新解决方案，这些方案来自国际组织、非政府组织、智库和行业协会等，主要涉及利用人工智能助力应对气候变化和保护生物多样性，绘制世界海底地图用于支持海洋可持续治理，保护非政府组织免受网络袭击等。

　　首届巴黎和平论坛于2018年举行。论坛旨在推动多边合作，应对全球挑战。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月13日 16 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部