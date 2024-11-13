本报巴黎11月12日电 （记者于超凡）第七届巴黎和平论坛11日至12日在法国巴黎举行，主题为“急需一个有效运行的全球秩序”。与会者围绕地缘政治紧张局势、气候变化、人工智能治理、非洲农业、美国大选对全球影响等议题展开讨论。

包括法国总统马克龙、斯洛文尼亚总统穆萨尔、国际劳工组织总干事吉尔贝·洪博在内的一些国家领导人和国际组织负责人，以及非政府组织、智库负责人等出席论坛。

与会的法国外长巴罗表示，法国致力于恢复国际热点地区局势稳定，积极推动人工智能治理及全球治理更加公正、高效。论坛总干事朱斯坦·韦斯表示，捍卫多边主义需要各方团结协作，全球治理和公共产品一旦缺位将催生更多冲突。

中国外交部前副部长傅莹应邀率团出席论坛，并在“美国大选对全球影响”分论坛发言。她说，中国人认同的国际秩序是以联合国为中心的法律、规则和经济制度，但西方国家还维持着一个秩序圈子，其在经济上相对开放，也与联合国机构重合，但在政治、安全上是排他性的。观察美国大选的全球影响，核心问题是美国能否修正西方秩序的内在缺陷，还是继续损害现行国际秩序。

本届论坛还宣布支持10个全球治理创新解决方案，这些方案来自国际组织、非政府组织、智库和行业协会等，主要涉及利用人工智能助力应对气候变化和保护生物多样性，绘制世界海底地图用于支持海洋可持续治理，保护非政府组织免受网络袭击等。

首届巴黎和平论坛于2018年举行。论坛旨在推动多边合作，应对全球挑战。

《 人民日报 》（ 2024年11月13日 16 版）

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