中巴两国记者在马瑙斯比亚迪电池工厂采访。

本报记者 胡泽曦摄

本报里约热内卢11月12日电 （记者张志文、许海林）人民日报和巴西媒体“携手推动构建中巴命运共同体”联合采访团一行日前深入巴西圣保罗州、米纳斯吉拉斯州和亚马孙州，先后采访圣保罗地铁2号线延长线、徐工巴西制造基地、马瑙斯比亚迪电池工厂、马瑙斯TCL电视机制造基地等中巴两国务实合作项目。

米纳斯吉拉斯州波苏阿雷格里市市长若泽·丰塞卡对联合采访团表示，中资企业积极参与巴西基础设施建设，不仅加快了项目进展步伐，也为巴西现代化发展注入新的动力。徐工巴西制造基地提出的绿色转型等理念，有利于带动相关行业节能降碳，符合巴西长远发展规划。

马瑙斯比亚迪电池工厂员工科莱博·科斯塔告诉中巴两国记者，巴西和中国互为重要伙伴，两国关系的持续发展促进了巴西多个领域、多种行业的进步，为巴西人民带来了实实在在的好处。在马瑙斯TCL电视机制造基地工作了7年的劳尔·马西埃尔说，中资制造业企业的到来有力提升了当地就业水平，改善了人们生活。

参与联合采访的巴西《商业观察报》圣保罗分社记者乔瓦尼·洛伦宗对本报记者表示，格力、美的、海康威视等众多中企在马瑙斯工业区建立了工厂，为巴西员工提供了良好的工作环境和待遇，展现了中资企业的社会责任感。

《 人民日报 》（ 2024年11月13日 16 版）

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