本报北京11月12日电 （记者张梦旭）习近平外交思想研究中心、中国国际问题研究院11日在京举办《真正的多边主义：理念发展、核心要义和中国实践》专题研究报告发布会暨“践行真正的多边主义，完善全球治理体系”国际研讨会。数十个国家和国际组织的驻华使节、代表和中外专家学者等参会。

与会嘉宾表示，近年来，国际形势变乱交织，迫切需要各国一道践行多边主义，改革和完善全球治理体系。习近平主席在博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式上的视频主旨演讲倡导“真正的多边主义”理念。这一重要理念为推动构建人类命运共同体注入新动能。

活动现场发布了《真正的多边主义：理念发展、核心要义和中国实践》专题研究报告中英文版。据了解，该报告包含七部分，阐述了在当前形势下践行真正的多边主义的紧迫性和必要性，回顾了真正的多边主义理念逐步丰富发展的思想历程和这一理念的核心要义，全面梳理了真正的多边主义的中国实践。

《 人民日报 》（ 2024年11月13日 16 版）

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