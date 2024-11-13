郑宗文

再过几天，亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议和二十国集团领导人第十九次峰会将相继在秘鲁和巴西拉开帷幕。亚太经合组织是亚太地区层级最高、领域最广、最具影响力的经济合作机制，二十国集团是国际经济合作的主要论坛。在百年变局加速演进、全球性挑战日益严峻背景下，国际社会期待两场峰会凝聚共识、促进合作，为变乱交织的世界带来更多信心和希望。

校准亚太地区合作航向。宽广的太平洋滋养了亚太的繁荣与活力，也承载着交流与合作的机遇。亚太经合组织自诞生以来，始终秉持开放包容、共同发展、求同存异的初心，推进互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系。从实现茂物目标到提出布特拉加亚愿景，从贸易投资自由化便利化和经济技术合作“双轮驱动”到聚焦互联互通、绿色转型、维护供应链产业链畅通等新兴议题，亚太经合组织不断提升区域经济一体化水平，推动亚太发展和经济全球化进入快车道，助力亚太成为世界经济增长中心、全球发展稳定之锚。亚太经合组织成立的头30年里，亚太地区平均关税水平从17%下降至5%，人均收入翻两番以上，对世界经济增长的贡献达到七成。但近年来，个别国家推行带有冷战色彩的“印太战略”，在亚太地区大搞“脱钩断链”，拼凑排他性“小圈子”，为亚太合作蒙上阴影。亚太是20多亿人的共同家园，不应沦为地缘博弈的角斗场。本届领导人非正式会议以“赋能、包容、增长”为主题，顺应历史大势。我们期待，各方以扩大开放促进贸易投资自由化便利化，以科技创新赋能经济发展，以绿色发展推动可持续增长，为亚太合作下一个“黄金三十年”开好篇、谋好局，推动建设开放、活力、强韧、和平的亚太共同体。

汇聚全球治理改革共识。二十国集团峰会诞生于国际金融危机肆虐之时，有力增进国际合作，避免世界经济重蹈“大萧条”覆辙，开启了发达国家与发展中国家作为平等伙伴推动完善全球经济治理的先河。近年来，二十国集团逐渐从危机应对机制向长效治理机制转型，从侧重短期政策向短中长期政策并重转型，关注领域扩展到贸易、投资、能源、气候变化、数字经济等全球性议题，成为推动全球经济实现强劲、可持续、平衡和包容增长的重要平台。特别是2016年杭州峰会发表28份成果文件，首次把创新作为核心成果，首次把发展议题置于全球宏观政策协调的突出位置，首次形成全球多边投资规则框架，首次把绿色金融列入二十国集团议程，成为全球治理变革完善的重要里程碑。当前经济全球化遭遇逆风，单边主义、保护主义明显抬头，世界经济面临的挑战比以往任何时候都要艰巨，国际社会推动治理变革的愿望比以往任何时候都要强烈。今年峰会的主题是“构建公正的世界和可持续的星球”，将全球治理机构改革作为重点议题，契合时代潮流。我们期待，二十国集团继续发扬伙伴精神，重振多边主义，做联合国改革的支持者、全球经济金融治理改革的推动者、全球贸易治理改革的促进者、全球发展领域改革的践行者，推动全球治理体系变革朝着更加包容、更加公平、更加合理的方向发展。

凝聚全球南方团结力量。作为新兴市场国家和发展中国家的集合体，“全球南方”占世界经济的比重已达40%以上，正在深刻改写世界经济版图，在国际事务中也不再是“沉默的大多数”，而是觉醒的新力量。今年以来，和平共处五项原则发表70周年纪念大会明确了“全球南方”在百年变局中的角色定位，中非合作论坛北京峰会指明了“全球南方”携手推进现代化的努力方向，金砖国家领导人喀山峰会展现了“全球南方”求团结、谋发展、促变革的共同心声。“全球南方”在时代风浪中勇立潮头、敢为人先，自立自信自强的底气不断提升。亚太经合组织领导人非正式会议和二十国集团领导人峰会相继在“全球南方”国家召开，非盟作为正式成员首次参加二十国集团领导人峰会，各方将深入探讨贸易自由化、供应链稳定、消除饥饿贫困和不平等、粮食安全等发展中国家迫切关心的议题。我们期待，两场峰会能够发出更大“南方声音”、体现更多“南方关切”、更有力维护“全球南方”的共同利益，切实推动平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。

展现大国协调责任担当。面对层出不穷的全球性问题，大国要展现大的担当，肩负更重责任、作出更多努力。然而，个别大国出于地缘政治考量，对他国肆意围堵打压，蓄意制造紧张，削弱大国战略互信。一些国家还极力在亚太经合组织和二十国集团引入乌克兰危机等地缘政治议题，干扰会议议程，阻碍国际合作。大国竞争不应该是这个时代的底色，国际形势越动荡，大国越要加强协调；风险挑战越突出，大国越要增进合作。今年，亚太经合组织和二十国集团的多个部长级会议发表了联合声明，展现出搁置争议、求同存异的合作势头。两场峰会召开在即，我们期待，各国特别是大国能够以此为契机加强沟通、平等协商、互谅互让，以计利天下的大胸怀打破地缘政治“小圈子”，以立己达人的大格局超越冲突对抗小集团，形成更多引领时代发展方向的广泛共识，汇聚更多应对全球性挑战的多边合力，共同做世界团结的“推进器”、国际和平的“压舱石”。

关山初度尘未洗，策马扬鞭再奋蹄。我们相信，亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议和二十国集团领导人第十九次峰会能够为各国团结合作带来新希望，为世界共同发展注入新动能，为不同文明交流互鉴搭建新平台，为推动构建人类命运共同体凝聚磅礴力量。

（作者为国际问题观察员）

《 人民日报 》（ 2024年11月13日 16 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)