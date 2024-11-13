本报记者 管克江 任皓宇

观众在了解中企展示的“海葵一号”模型。

本报记者 管克江摄

2024年阿布扎比国际石油博览会近日在阿联酋首都阿布扎比国家展览中心举行，来自160多个国家和地区的2200多家展商参展。作为全球规模最大的油气展会之一，本届博览会以人工智能和可持续能源转型为主题，通过技术方案展示和会议讨论等方式，探讨能源行业可持续发展未来。300多家中国企业在博览会上展示了数字化、去碳化和可再生能源领域的最新技术成果。

聚焦人工智能和脱碳

本届博览会展区共有16个展厅，设立了30个国家馆。博览会还分设了10个主题的战略研讨会、2个主题的技术研讨会以及157场圆桌会，总计370场研讨会。讨论主题聚焦脱碳、氢能、数字化、海上油气、金融投资等领域。博览会特别设置“人工智能专区”，汇集包括微软在内的科技公司，展示可持续能源解决方案。

阿联酋工业与先进技术部部长、阿布扎比国家石油公司首席执行官苏尔坦·贾比尔在致辞中强调了人工智能的变革力量，称其为“定义时代的创新”。他认为，人工智能推动了生产力提升并加速了能源转型进程，将在减少碳排放和驱动经济社会发展之间架设起桥梁。

阿联酋能源和基础设施部部长苏海勒表示，阿联酋致力于到2050年将清洁能源在国家能源消费总量中的占比从25%提高到50%，将发电的碳足迹减少70%，并将能源效率提高40%，实现加强能源安全、促进经济稳定和满足全球能源需求的平衡。阿联酋将努力打造低碳生产链，加快经济多元化转型。

博览会主办方DMG会展公司总裁克里斯托弗·哈德森表示，全球南方与北方在能源转型方面存在巨大资金鸿沟。发达经济体应为新兴市场经济体的大型清洁能源项目提供更多资金支持，否则能源转型将被延缓，并加剧地区不平等现象。

中企创新技术方案受关注

博览会上，上百家中资企业展示了在油气产业链上的技术创新和解决方案。在11号展厅，中国海油展台上的“深海一号”模型备受关注。“深海一号”是由中国自主研发建造的全球首座10万吨级深水半潜式生产储油平台。全球首创半潜平台立柱储油、世界最大跨度半潜平台桁架式组块技术、世界首次在陆地上采用船坞内湿式半坐墩大合龙技术……“深海一号”的建造标志着中国深水油气田开发能力和深水海洋工程装备建造水平取得重大突破。在15号展厅，中海油服、海油发展、海油工程组成联合展台，展示了“璇玑”“海葵一号”“海龙”等品牌产品。

中国石化展台上摆放了一座二氧化碳捕集、利用和封存沙盘。该项目将齐鲁石化煤制气工业尾气中的二氧化碳捕集液化后，运输至胜利油田进行驱油与封存，每年可减排二氧化碳100万吨，相当于植树近900万棵。中国石油则突出展示了“万米深井”钻探技术。今年3月，中国石油塔里木油田深地塔科1井钻探深度突破1万米。据了解，万米深地钻探是油气工程技术瓶颈最多、挑战最大的领域。

振华石油展示了在阿布扎比陆上油田应用的红外线气体监测及智能预警系统、在伊拉克东巴油田实施的“数字孪生3D可视化平台”。红外线气体监测及智能预警系统如同“透视眼”，可通过红外线高光谱有效探测油田井口、管线或处理厂等处的泄漏气体。这也是中国的长距离红外线监测技术首次在国际高端油田现场投入应用。“数字孪生3D可视化平台”则通过高精度三维建模和物联网技术，把项目设备的各类运行参数实时反映在平台上，工作人员可在操控室内对现场进行虚拟巡检。

“在展会现场，我同很多中国公司进行了交流，了解到不少优秀的中国产品和技术。”阿布扎比国家石油公司陆上石油公司高级工程师穆罕默德·萨拉米表示，越来越多中国企业进入中东能源市场，同世界各地的优秀企业同台交流，交付一个个成功的项目，为地区能源产业发展作出贡献。

中阿深化能源务实合作

在中阿合作论坛第十届部长级会议上，中方提出愿同阿方构建更加立体的能源合作格局。此次参展的中企积极参与中阿油气领域合作，联合开展新能源技术研发和装备生产，为中阿深化务实合作贡献力量。

不久前，中国船舶集团江南造船与阿方合作伙伴续签了两艘9.3万立方米超大型液氨运输船的交易合同。该船型为目前世界最大的液氨运输船，不仅是绿氨长途运输的首选船型，而且可以满载丙烷、丁烷等液化石油气体。

博览会期间，中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司（以下简称“东方物探”）与阿布扎比国家石油公司签订陆上油田高密度勘探项目合同，合同金额达4.9亿美元。据介绍，东方物探将投入使用高密度、智能化设备技术对阿布扎比国家石油公司在产陆上油田区域进行勘探作业。江苏国富氢能技术装备股份有限公司及其合作伙伴同阿联酋哈利法经济区集团达成协议，将携手在阿布扎比建立一个先进的氢设备制造设施，包括氢气生成、储存和运输设备的制造。

“阿联酋和中国在保障能源安全和推动可再生能源发展等方面开展了很多有益合作，中国为阿联酋带来众多能源领域的新技术和可靠产品。”阿联酋马萨乌德能源公司经理拉尔夫·萨马哈表示，促进能源领域可持续发展是国际社会的共同目标，“阿中能源合作前景广阔”。阿曼石油开发公司相关负责人艾哈迈德·阿布里表示，中东国家和中国都致力于推动能源可持续发展，中东国家期待与中国开展更多务实合作，共创能源可持续未来，实现互利共赢。

中国海油集团能源经济研究院院长王震表示，中国和中东国家能源合作有着强劲动力，取得显著成效。在共建“一带一路”框架下，双方努力构建能源立体合作新格局，推动产业链向上下游延伸，在加强传统能源合作基础上，拓展新能源领域合作，将为推动构建人类命运共同体、增进双方人民福祉作出更大贡献。

（本报阿布扎比电）

《 人民日报 》（ 2024年11月13日 16 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)