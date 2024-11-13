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人民日报和秘鲁媒体高质量共建“一带一路”联合采访成果分享会举行

2024年11月13日06:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报利马11月12日电  （记者张朋辉、宋亦然）11月11日，人民日报和秘鲁媒体高质量共建“一带一路”联合采访成果分享会在秘鲁首都利马举行。

　　中国驻秘鲁大使宋扬在视频致辞中表示，中秘合作不断深化，离不开两国媒体的积极支持。人民日报和秘鲁主流媒体举行高质量共建“一带一路”联合采访，讲述两国交往合作的动人故事，有利于两国人民全面、客观、深入地了解彼此，促进两国发展战略对接，增进两国民心相通。

　　秘鲁国会议员、秘中友好小组主席古斯塔沃·科尔德罗在致辞中表示，高质量共建“一带一路”给秘鲁带来巨大机遇，联合采访生动呈现了高质量共建“一带一路”为秘鲁民众带来的福祉。希望秘中媒体加强合作、共享信息，进一步深化两国人民之间的相互理解。

　　《秘鲁人报》社长费利克斯·帕斯在致辞中表示，秘鲁和中国同为文明古国，中国是秘鲁第一大贸易伙伴。两国主流媒体有责任向对方讲述客观真实的秘中合作故事。期待高质量共建“一带一路”不断在秘鲁收获成果，秘中媒体在联合采访、新媒体传播等领域开展更多交流合作。

　　来自人民日报和秘鲁《秘鲁人报》、《共和国报》、秘鲁国家电视台、秘鲁国立圣马科斯大学亚洲研究中心等媒体界、学术界代表20余人与会。会上，中秘两国媒体记者分享了参与本次联合采访的体会，与会嘉宾就深化两国媒体合作与人文交流进行了探讨。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月13日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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