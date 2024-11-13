据新华社里约热内卢11月11日电 （记者赵焱）《美丽中国 美丽巴西》画册首发式暨图片展开幕式11日在巴西里约热内卢举行。该画册及图片展以“不以山海为远 中国巴西携手前行”为主线，通过“岁月悠悠 山河远阔”“人文荟萃 文明交响”“砥砺前行 互鉴共进”“跨越山海 同谱新篇”四部分，集中展示中国与巴西两国的自然风光、历史文化、经贸往来、人文交流、合作成果等内容。

里约州议会副议长、巴中议员阵线主席蒂娅·茹在致辞中说：“今天，我们在此庆祝巴西和中国的友谊，这一关系自建交以来不断加强，在经济、文化和教育等关键领域取得了显著成就。”

巴西—中国友好协会主席诺布雷加认为，除了书中的风景与面孔，《美丽中国 美丽巴西》传递了一个重要的信息：两国的友谊超越了地理和文化界限。两国伙伴关系可以不断加深，不仅仅是贸易往来，还包括技术、可再生能源以及可持续发展等领域的战略协作。

本次活动由中国国务院新闻办公室、中国驻巴西大使馆、巴西驻华使馆、中国驻里约热内卢总领馆、巴西文化部指导，中国外文局、里约州议会主办，中国外文局人民画报社、里约热内卢天主教大学等承办。

《 人民日报 》（ 2024年11月13日 02 版）

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