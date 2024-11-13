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“全球南方”媒体智库高端论坛在巴西举行

2024年11月13日06:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社圣保罗11月12日电  （记者孙奕、周永穗）当地时间11月11日至12日，以“唱响‘全球南方’主旋律  开启发展振兴新征程”为主题的首届“全球南方”媒体智库高端论坛在巴西圣保罗举行，会上宣读了中国国家主席习近平和巴西总统卢拉的贺信。

　　论坛主办方表示，习近平主席和卢拉总统专门向论坛发来贺信，为“全球南方”发展作出新的重要指引。“全球南方”声势卓然壮大，日益成为国际社会中一支不可或缺的建设性力量。二十国集团领导人第十九次峰会将于本月在巴西举行，在此背景下举办本届论坛，期待媒体智库在维护和平、开放发展、全球治理、文明互鉴等方面共同唱响“南方声音”，展现“南方担当”，为全球南方国家现代化建设凝心聚力，携手推动构建人类命运共同体。

　　联合国南南合作办公室主任哈提卜、墨西哥参议院亚太委员会主席波列文斯基、尼日利亚通讯社社长阿里等嘉宾表示，当前“全球南方”蓬勃发展，深刻影响世界历史进程。期待“全球南方”媒体智库坚持将发展合作作为优先议程，以公平正义、开放包容为理念助力全球治理体系改革，共促“全球南方”新发展，共谱文明互鉴新篇章，共迎全媒时代新挑战。

　　开幕式上，“全球南方”媒体新闻网正式上线，并发布了《“全球南方”媒体智库高端论坛圣保罗宣言》和《人类文明新形态的世界意义》智库报告、《南方觉醒》多语种报告。

　　论坛由中国国务院新闻办公室指导，新华社联合巴西通讯公司共同主办，来自70多个国家和地区的170家媒体、智库、政府部门及企业的约350名代表出席。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月13日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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