新华社北京11月12日电 11月12日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京同俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古共同主持中俄第十九轮战略安全磋商，就共同关心的重大战略安全问题全面深入交换意见。

王毅说，今年是中俄建交75周年，习近平主席和普京总统年内三次会晤，对推动两国关系乘势而上、开拓进取作出一系列战略部署。在两国元首坚强领导下，中俄关系经受住国际风云考验，始终保持健康稳定发展势头。双方秉持永久睦邻友好、全面战略协作、互利合作共赢原则，以服务两国人民根本利益为己任，在涉及彼此核心关切问题上坚定相互支持，不断深化政治互信，扎实推进务实合作，打造出相邻大国关系的新范式，也为促进全球南方国家团结合作作出重要贡献。

王毅强调，中俄战略安全磋商机制要以落实两国元首共识为根本遵循，就涉及双方安全和发展利益的战略性、全局性问题加强协调，不断提升战略互信水平，充实战略协作内涵。我们愿同俄方一道，着眼国际形势变化，密切沟通协调，加强多边协作，为维护中俄关系高水平发展势头提供有力保障，共同维护全球战略稳定。

绍伊古表示，俄方愿同中方一道，落实好两国元首达成的共识，密切双边合作，加强在联合国、上海合作组织、金砖等多边机制中的配合，推动俄中关系不断取得新的更大发展。

《 人民日报 》（ 2024年11月13日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)