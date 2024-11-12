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《“全球南方”媒体智库高端论坛圣保罗宣言》倡议提升“全球南方”话语权和影响力

2024年11月12日23:41 | 来源：新华网
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新华社圣保罗11月12日电（记者孙奕 周永穗）当地时间11日至12日，“全球南方”媒体智库高端论坛在巴西圣保罗举行。论坛期间发布了《“全球南方”媒体智库高端论坛圣保罗宣言》，倡议共同推动提升“全球南方”在全球事务中的话语权和影响力。

宣言指出，当前“全球南方”实现群体性崛起，在国际舞台的影响力和重要性日益凸显，正在成为推动国际秩序变革的重要力量。“全球南方”媒体和智库应为坚定维护“全球南方”共同利益鼓与呼，不断增强“全球南方”在全球事务中的话语权和影响力。

宣言认为，发展振兴是“全球南方”的共同诉求；不同文明和谐共存、交流互鉴，是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力；新一轮科技革命和产业变革，对各国经济社会发展产生深远影响，同时也带来难以预知的风险挑战。

宣言倡议，“全球南方”媒体和智库应当放大声量，倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化；应当倡导尊重世界文明多样性，呼吁增进文明交流对话，在包容互鉴中促进人类文明进步，努力开创世界各国人文交流、文化交融、民心相通新局面；应当共抓机遇、共克挑战，捍卫职业伦理，拥抱技术创新，打击虚假叙事，共同维护媒体和智库的权威性和公信力。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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