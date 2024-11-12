新华社北京11月12日电（记者 董雪）外交部发言人林剑12日表示，中拉关系已经进入平等、互利、创新、开放、惠民的新时代，相信在元首外交的引领下，中拉命运共同体的下个10年将更加可期。

当日例行记者会上，有记者问：上周中方发布了习近平主席将访问拉美的消息。今年恰逢习近平主席提出中拉要努力构建携手共进的命运共同体10周年。请问发言人，10年来构建中拉命运共同体取得怎样的发展？

林剑表示，10年来，习近平主席提出的构建中拉命运共同体倡议，从愿景到行动，从蓝图到现实，取得丰硕成果，惠及双方人民，受到拉美和加勒比地区国家广泛欢迎。

他表示，中拉高举和平发展合作旗帜，推动发展战略对接，推进合作换挡加速，实现合作成果共享。双方坚持真正的多边主义，推动全球治理更加公平公正。中国和巴西联合发表政治解决乌克兰危机“六点共识”，会同立场相近的“全球南方”国家共同发起成立乌克兰危机“和平之友”小组，为局势降温汇聚合力。

“中国是地区第二大贸易伙伴和多国第一大贸易伙伴，与5国签署自贸协定，与22国高质量共建‘一带一路’。”林剑说，双方合作领域从经贸、金融、基建等传统领域向能源、数字、航空航天等新兴领域不断拓展。中拉直航已成为中拉“空中丝绸之路”。中方还积极为拉方开展人力资源培训，派遣医疗和农业专家组，推广竹子、菌草等“小而美”民生项目，助力地区发展振兴。

林剑表示，中国始终是拉美和加勒比国家和人民值得信赖的真朋友、好伙伴，中拉关系已经进入平等、互利、创新、开放、惠民的新时代。“不久后，习近平主席将再次访问拉美，这也是2013年以来习近平主席第六次到访拉美。我们相信，在元首外交的引领下，中拉命运共同体的下个10年将更加可期。”

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