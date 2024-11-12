新华社利马11月12日电 特稿｜“更美好的未来在前方”——秘鲁各界热切期待习近平主席到访

新华社记者王钟毅 郝云甫 李欣

“秘鲁山水雄奇，资源禀赋得天独厚，‘南美洲脊梁’安第斯山脉纵贯南北，亚马孙河浩浩荡荡，是矿产、能源、森林、生物资源的聚宝盆。秘鲁人民勤劳勇敢，历史文化底蕴深厚，印加文明悠久灿烂，马丘比丘遗址、纳斯卡地画等古文明瑰宝令人向往，《山鹰之歌》等安第斯民歌旋律悠扬，深受世界各国人民喜爱。”

2016年对秘鲁进行国事访问前夕，国家主席习近平在当地媒体发表署名文章这样描述他对秘鲁的印象。时隔8年，习近平主席将再次踏上这片古老雄奇的土地。

应秘鲁共和国总统博鲁阿尔特邀请，国家主席习近平将于11月13日至17日赴利马出席亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议并对秘鲁进行国事访问。秘鲁各界人士热切期待习近平主席来访，认为此访彰显两国关系的高水平，必将推动秘中务实合作迈上新台阶，更好造福两国和两国人民，为共同开创更加美好的未来注入新动力。

为共筑美好未来提供指引

11月的秘鲁，夏意初现。利马，这座南美“花园之城”，正热切期盼着习近平主席的到来。

2016年11月，习近平主席首次对秘鲁进行国事访问，秘鲁安第斯通讯社社长菲利克斯·巴斯至今还清楚记得那时的情景和氛围。他表示，秘中关系不仅包含经贸合作，还包含相互尊重、团结和友谊。“期待习近平主席此访推动秘中关系进一步深化，为两国共筑美好未来提供指引。”

秘鲁是最早同新中国建交、最早同中国建立全面战略伙伴关系的拉美国家之一，两国关系长期走在中拉关系前列。双方建交半个多世纪以来，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解和支持，双边合作稳步发展。

中秘关系始终稳步向前发展，离不开两国元首的亲自擘画和战略引领。去年11月，习近平主席在美国旧金山会见博鲁阿尔特总统。今年6月，习近平主席在北京同来华进行国事访问的博鲁阿尔特总统举行会谈。

秘鲁交通和通信部长劳尔·雷耶斯是博鲁阿尔特总统访华的陪同人员之一。“12个月的时间里，两国元首将完成3次会晤，这充分体现了秘中关系的高水平。”雷耶斯说，期待习近平主席此访为两国在基础设施、技术、通信等领域合作注入新动力，促进共同发展，为两国和两国人民带来更多福祉。

“这是习近平主席继2016年的国事访问后第二次访问秘鲁。秘鲁人民非常期待习近平主席的到来。”秘鲁国会主席爱德华多·萨卢安纳说，习近平主席的到访将进一步巩固秘中传统友谊，深化两国各领域合作。

萨卢安纳指出，习近平主席重视发展中秘关系，持续推进两国友好交往，使得两国关系更加融洽。“正如习近平主席所说，两国友谊源远流长。我们的友好关系有悠久的历史，这种长久的交往又让我们之间的联系更加深厚。”

为务实合作创造机遇

秘鲁首都利马以北的钱凯湾内，一座现代化港口——钱凯港即将迎来正式运营。钱凯港是中秘高质量共建“一带一路”合作旗舰项目，建成后将成为拉美地区新的枢纽港和太平洋门户港，成为中拉之间的陆海新通道。

得知习近平主席即将访问秘鲁，参与钱凯港隧道建设的秘鲁工程师奥马尔·阿拉约激动之情溢于言表。“钱凯不仅仅是一个港口，还意味着随港口开放而来的经贸联系，代表着光明的未来。”阿拉约说，“作为秘鲁人参与了钱凯港的建设，为祖国发展作出了贡献，我感到十分光荣。期待习近平主席与博鲁阿尔特总统共同启动秘鲁发展的新引擎。”

钱凯居民露特·希梅内斯感慨，她多年前初到此地时，到处是荒土坡。如今，钱凯日益繁荣，新的商业项目层出不穷，吸引越来越多秘鲁人前来定居。“更美好的未来在前方。”希梅内斯满怀期待。

中国连续多年成为秘鲁最大贸易伙伴，秘鲁是中国在拉美地区第四大贸易伙伴和重要投资目的地。两国2023年双边贸易额近377亿美元。今年，两国还宣布实质性完成自由贸易协定升级谈判。正如博鲁阿尔特总统访华期间所说，近年来，两国各领域交流合作取得丰硕成果。中国企业在秘鲁的投资合作，不仅为秘鲁创造了大量就业，也带来了先进技术和经验。

中国南方电网控股的秘鲁博路兹能源股份有限公司是中秘友好合作、共同发展的又一个成果。这家公司服务利马北部及周边1602平方公里区域，是秘鲁用户数最多的配电公司。“中方团队为公司带来先进管理模式和技术理念，让我们能更好为秘鲁民众提供服务。”公司当地员工内斯托尔·格雷罗说，相信习近平主席的来访将为推动秘中务实合作创造新的机遇。

中国政府友谊奖获得者、秘鲁马铃薯专家维克多·奥塔苏曾多次到中国青海协助培育马铃薯。他将两国在马铃薯育种方面的合作誉为“互惠互利的典范”，期待习近平主席此访带来更多合作项目，进一步促进双方优势互补，更好造福两国和两国人民。

为人文交流注入活力

太阳神鸟金饰耀眼夺目，青铜雕像神采奕奕，玉石器古朴温润……这些三星堆和金沙出土的代表性器物，与秘鲁库斯科印加博物馆内的印加文明藏品相映生辉，展开了一场跨越时空的“文明对话”。11月5日至20日，“太阳之光：古蜀与印加文明互鉴展”在这里举办。

印加博物馆馆长莫埃尼尔·茹利尼奥·萨帕塔说，这次展览为库斯科民众打开了一扇了解中国丰富文化遗产的窗户。他非常期待习近平主席的来访，认为习近平主席提出的全球文明倡议有助于加强保护民族和国家文化，促进不同国家乃至不同文明间的交流，得到拉美国家广泛认同。

秘鲁国家考古人类学历史博物馆馆长拉斐尔·贝龙说：“自2016年与中方联合举办‘天涯若比邻－华夏瑰宝展’以来，我们与多家中国博物馆合作，在中国举办了数次秘鲁文物展，受到中国观众欢迎，让我们非常开心。期待习近平主席来访能让未来两国文化交流更加密切，能有更多中国文物与秘鲁观众见面，也让更多秘鲁文物到中国去展出。”

秘鲁是中国在太平洋对岸的“邻居”，是华人最早到达和聚居数量最多的拉美国家之一。拥有中国血统的秘鲁人目前占秘鲁总人口的约十分之一，秘鲁人民亲切地把中国人称为“老乡”。今年5月，秘鲁宣布将每年2月1日定为“秘中友谊日”，表示对华人移民特殊贡献和价值的认可。

“经过漫长岁月的沉淀与融合，华侨华人群体和中国文化已经深深扎根于秘鲁社会之中，成为秘鲁社会不可或缺的一部分。”拥有华人血统的秘鲁资深媒体人和经济学者卡洛斯·阿卡特说，习近平主席此访将为秘鲁华侨华人群体带来巨大鼓舞，是值得期盼和庆祝的盛事。

秘鲁考古学家露特·沙迪说：“我认为秘鲁文明和中华文明的一个共同点是重视人与自然的和谐相处。”她期待习近平主席来访能进一步加强秘中文明对话，进一步激发世界范围内对和平、发展、环保等重要议题的思考，“这有助于共同保护人类的文明成果和我们的地球”。

(责编：徐祥丽、张悦)