人民网阿斯塔纳11月12日电 （记者李强）11月9日至11日，哈萨克斯坦欧亚大学孔子学院举办中医文化推广系列活动，推动中哈在医学领域的合作，造福哈萨克斯坦人民。

讲座现场。哈萨克斯坦欧亚大学孔子学院供图

11月9日，《中医保健与疾病预防》主题讲座在孔子学院成功举办，特邀来自中国西安的孙银娣教授主讲。本次活动吸引了哈萨克斯坦老年大学、欧亚大学、孔子学院、首都社会人士共计六十余人参与。孙银娣以日常生活中的常见病——颈椎病为切入点，介绍了颈椎病的成因、预防方法和自我疗法，还分享了中医针灸与穴位的保健方法，引发了学员们的浓厚兴趣。

78岁的古尔扎汗女士是孔子学院的寿星学员，她对此次活动赞不绝口。讲座结束时，她因心情愉悦而忘记了拐杖，笑着说：“上完课后感觉轻松了许多，拐杖都不需要了！”

义诊现场。哈萨克斯坦欧亚大学孔子学院供图

11月10日，应哈萨克斯坦中哈传统医学中心的邀请，孔子学院组织20多位学员参加了由该中心组织的义诊暨第二届传统医学文化宣传周活动。诊疗过程中，孔院院长与教师为众多患者提供翻译服务。

期间，陕西省卫生健康委员会书记、主任张军林听取了医学中心领导关于与孔子学院紧密合作的汇报后指出，孔子学院是中哈两国合作、交流的重要平台，更在推广中哈医学合作方面作出了重要贡献。他对孔子学院表示衷心的感谢，并希望能继续发挥优势，再接再厉，为哈萨克斯坦人民提供更多的福祉。

11月11日，陕西省中医医院党委书记杨联昌一行到访孔院。双方进行了深入的交流和探讨，共同展望了未来进一步合作的前景。双方一致认为，中哈在医学领域内的合作关系到两国人民的福祉和健康，应该携手促进中哈医学领域的交流与合作，让更多的患者受益。

作为中哈人文交流合作的重要窗口与平台，近年来，哈萨克斯坦欧亚大学孔子学院积极协助中哈医学交流，用实际行动让更多的哈萨克斯坦人民认识中医、受益于中医。未来，哈萨克斯坦欧亚大学孔子学院将继续推动中哈医学领域合作，让健康理念走向更广阔的舞台，为中哈友谊添光增彩。

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