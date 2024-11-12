中国网11月8日讯（记者 曹川川）11月7日，首届世界古典学大会在北京召开。本次大会由中国社会科学院、中国教育部、中国文化和旅游部、希腊文化部及希腊雅典科学院共同主办，以“古典传统与现代世界”为主题，吸引了来自30多个国家和地区的485为中外专家学者参与。

在大会上，希腊雅典科学院代表团团长西奥多罗斯·帕潘赫利斯发表了主旨演讲。他表示，此次会议对于古典学者、语言学家、历史学家、考古学家和科学家而言，具有独特而非凡的意义。许多学者主要活动于西方的学术场所，对于古典传统的研究也习惯于在西方学术传统的框架内进行阐释。然而，要讨论古典传统对于当今社会的影响和塑造，中国作为拥有最辉煌古典传统的国家之一，无疑能为大家提供一种宾至如归的感觉。

2024年11月7日至8日，首届世界古典学大会在京举行。这是希腊雅典科学院代表团团长西奥多罗斯·帕潘赫利斯在大会开幕式上发表主旨讲话。

帕潘赫利斯团长指出，时至今日，中国的古典传统仍然保持着生机与活力，在现代中国受到人们的尊重和认可。然而，随着现代性和科学技术的进步，人们正逐渐树立起一种完全以未来为导向的思维模式，把古代历史以及古代的经典诗作视为博物馆的展陈，认为它们都已经一去不复返。他担忧这种心态一旦盛行，历史就会逐渐淡出变得微不足道。

关于人文学科危机，尤其是古典研究领域的危机，帕潘赫利斯团长表示，过去几十年在西方经常被提及，但研究历史和古典传统的学生确实缺乏社会普遍认可的价值和重要性。因此，他们不得不站出来为自己的研究领域辩护。

回到会议的主题，帕潘赫利斯团长认为，古典与现代之间似乎存在着某种需要弥合的鸿沟，需要建设一座桥梁。而与会者就是这座桥梁的建设者，期待聆听各位的见解。他强调，中国和希腊都有着世界上最悠久、最重要的古典传统，古典传统是渗透在两国文化观念中持久性的力量，对于两国的民族性和社会的形成起着至关重要的作用。

2024年11月7日至8日，首届世界古典学大会在京举行。这是希腊雅典科学院代表团团长西奥多罗斯·帕潘赫利斯在大会开幕式上发表主旨讲话。

帕潘赫利斯团长还表示，他期待能够更坚实和更深入地了解中国及其伟大的古典传统。他感谢中国社会科学院、中国教育部、文旅部、希腊文化部以及雅典科学院为本次会议的召开所做的努力，并感谢中国的热情接待和盛情款待。

最后，帕潘赫利斯团长用中文向与会者、中国同事和邦友表示感谢，并代表所有希腊同事对他们的热情款待表示衷心的感激。他坚信，本次会议将成为两国间一系列文化、学术及科学交流活动的起点，这些交流将在中国、希腊和世界各地召开，其效果持久显著，并惠及全球。

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