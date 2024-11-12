中国网11月8日讯（记者 曹川川）11月7日，首届世界古典学大会开幕式在北京举行。本次大会由中国社会科学院、中国教育部、中国文化和旅游部、希腊文化部、希腊雅典科学院共同主办，以“古典文明与现代世界”为主题，汇聚了来自全球30多个国家和地区的485位专家学者，其中包括186位外方学者，共同探讨古典文明的时代价值和世界意义。大会现场还宣布在希腊雅典设立中国古典文明研究院。

2024年11月7日，首届世界古典学大会开幕式在北京举行。这是大会开幕式现场。

在开幕式上，中国社会科学院院长高翔指出，东西方古典文明交相辉映，共同为人类发展进步奠定了重要基础，为理解当今世界提供了深刻的历史洞见。古典学虽然以古典文明为研究对象，但却始终以人类当今和未来作为方向，现代文明的重大进步离不开对古典文明的深入发掘，古典学研究要秉持古为今用的原则，深入挖掘古代奠基中蕴含的哲学思想、人文精神、价值理念、道德规范，积极弘扬其中体现的全人类共同价值，为建设一个更加美好的世界提供精神养分。此外，他还强调，古典学研究应走学科融合之路，打破学科壁垒，推动学科融合，主动与相关学科展开互动，对古典典籍进行多视域、多层面的观测和分析，真正激活古典文明的创造力和生命力。

希腊雅典科学院代表团团长西奥多罗斯·帕潘赫利斯表示，此次会议对于古典学者、语言学家、历史学家、考古学家和科学家而言，具有独特而非凡的意义。并表示，本次会议由中国和希腊联合举办是本次会议的独特和非凡之处。“事实上，无论是中国还是希腊，古典传统都是渗透在两国文化观念中持久性的力量，并且在长达几个世纪的历程当中，对于两国的民族性和社会的形成，起着至关重要的作用。在这漫长的历史进程中，历史的轮回和跌宕起伏，不断考验着两国的特性，并且证明了他们的韧性。”帕潘赫利斯说。

2024年11月7日，首届世界古典学大会开幕式在北京举行。这是大会开幕式现场。

在随后的演讲中，各位专家学者立足不同的专业视角，对古典学进行了深刻的思考和阐述。

希腊雅典科学院文学与艺术部院士马诺利斯·科雷斯在演讲中介绍了古典学的传统定义和研究领域，强调了对物质文化和古代文本互相研究的重要性。此外，科雷斯进一步提出了应对现代环境、道德和社会问题的建议，包括增加古典学科在学校和大学教育中的比例等。

德国慕尼黑大学副校长、汉学研究所所长、教授叶翰在发言中强调了中欧在古典学合作的重要性。他提到中国古典文学中的“古典”二字，并探讨了中文“经典”与“古典”的区别，以及欧洲对中国古代文献的翻译问题。

俄罗斯科学院哲学研究所首席研究员、古代和中世纪哲学与科学中心主任瓦列里·彼得罗夫则就古典学者齐林斯基的理论，探讨了古典文化的周期性复兴。并希望世界古典大会能重燃人们对古典学的热情，让齐林斯基提出的文艺复兴理念在俄罗斯开花结果。

美国普林斯顿大学东亚研究系亚洲研究教授、美国东方学会主席柯马丁认为，中国博大精深的传统文化可以为其他的文化和文明和全球古代史的研究提供全新的视角。他表示，“我们彼此之间可以通过相互研究来获得很多，为了我们共同的未来需要相互理解、相互启发。”

英国剑桥大学古典学系希腊语教授、英国国家学术院院士蒂姆·惠特马什与大家探讨了古希腊文化的起源和发展，与促成希腊古典主义诞生的社会与政治因素。他认为，仅凭内在价值不足以成就经典，还需要古典主义文化的氛围。并呼吁发现古典文化的价值和文化土壤的滋养，探讨何种文化环境能推动和保持古典文化的新生。

中国外国文学学会古典学研究分会会长、中国人民大学文学院教授刘小枫指出，古今之变并非现代独有，而是古已有之。他通过韩非和荀子的观点对比，阐述了古人与现代人对生活方式善变的思考差异。他强调，中西方的古典学都不仅关注古代，还承担连接古今、融汇古今之变的历史重任。

据悉，会议期间，各国专家学者还将分别围绕“古典文明的义理与精神”、“经典互译与解释”、“古典语文与古典学传统”、“古典学与文明互鉴”、“古典学与经史传统”、“儒家思想与古希腊哲学的伦理对话”、“古典智慧与数智时代”、“古典学与人类未来”等议题进行分论坛研讨交流。

(责编：贾文婷、张悦)