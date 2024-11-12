新华社开罗11月11日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹主权委员会11日发表声明说，苏丹政府提议由苏丹、乍得和联合国三方建立一个联合机制，以确保可以持续开放苏丹与乍得之间的阿德雷边境口岸。

苏丹人道主义援助专员贝尼亚当天在苏丹东部城市苏丹港与到访的联合国安理会专家小组举行会谈，双方探讨了苏丹的人道主义情况。贝尼亚在会谈后发表声明说，成立联合机制有助于简化入境程序及监测入境物资。苏丹政府重申愿为国际人道主义援助物资入境和转运提供一切便利，只要满足入境苏丹的援助物资不含武器等要求，阿德雷边境口岸就会持续开放。

阿德雷边境口岸是苏丹西部最重要的陆路口岸之一。今年2月，苏丹政府禁止经由该口岸从邻国乍得运送国际人道援助物资至达尔富尔地区，理由是苏丹快速支援部队利用两国边境运输武器。在联合国和国际组织呼吁下，8月15日，苏丹政府决定开放该口岸3个月。按当时计划，阿德雷边境口岸拟于11月15日关闭。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。联合国专家今年10月警告说，苏丹武装冲突导致国内97%的人口面临“严重饥饿”。

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