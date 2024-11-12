人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

苏丹政府提议建立联合机制确保持续开放阿德雷边境口岸

2024年11月12日13:11 | 来源：新华网
小字号

　　新华社开罗11月11日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹主权委员会11日发表声明说，苏丹政府提议由苏丹、乍得和联合国三方建立一个联合机制，以确保可以持续开放苏丹与乍得之间的阿德雷边境口岸。

　　苏丹人道主义援助专员贝尼亚当天在苏丹东部城市苏丹港与到访的联合国安理会专家小组举行会谈，双方探讨了苏丹的人道主义情况。贝尼亚在会谈后发表声明说，成立联合机制有助于简化入境程序及监测入境物资。苏丹政府重申愿为国际人道主义援助物资入境和转运提供一切便利，只要满足入境苏丹的援助物资不含武器等要求，阿德雷边境口岸就会持续开放。

　　阿德雷边境口岸是苏丹西部最重要的陆路口岸之一。今年2月，苏丹政府禁止经由该口岸从邻国乍得运送国际人道援助物资至达尔富尔地区，理由是苏丹快速支援部队利用两国边境运输武器。在联合国和国际组织呼吁下，8月15日，苏丹政府决定开放该口岸3个月。按当时计划，阿德雷边境口岸拟于11月15日关闭。

　　2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。联合国专家今年10月警告说，苏丹武装冲突导致国内97%的人口面临“严重饥饿”。

(责编：徐祥丽、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部