中国网11月8日讯（记者 曹川川）11月6日至8日，首届世界古典学大会在北京举行。本次大会以“古典文明与现代世界”为主题，由中国社会科学院、中国教育部、中国文化和旅游部、希腊文化部及希腊雅典科学院共同主办，吸引了来自30多个国家和地区，共计485位中外专家学者齐聚一堂，探讨古典文明的智慧及其对现代世界的影响。

开幕式上，中国社会科学院院长高翔发表了主旨讲话。他表示，能够与世界各国专家学者共同探讨古典文明的智慧及其对现代世界的启迪，对于深化全球文明交流互鉴、建设美美与共的世界文明百花园具有重要意义。

2024年11月7日，首届世界古典学大会在京开幕。这是开幕式上，中国社会科学院院长高翔发表主旨讲话。

高翔院长回顾了东西方古典文明的辉煌历史，指出古希腊罗马时期的苏格拉底、柏拉图、亚里士多德、西塞罗等思想巨匠与中国先秦时期的儒家、道家、墨家、法家等诸子百家交相辉映，共同为人类发展进步奠定了重要基础。他强调，中国自古重视经典传承，古典学在中国拥有丰富的研究资源和悠久的学术传统，到汉代时已经有了“古典”这一明确概念，并经历了经史学术传统的深厚积淀。

此外，高翔院长还指出，古典学研究应秉持古为今用的原则，深入挖掘古代典籍中蕴含的哲学思想、人文精神、价值理念、道德规范，积极弘扬其中体现的全人类共同价值。并强调，古典学研究还应走学科融合之路，打破学科壁垒，推动学科融合，深化古典学研究需要多学科支撑和新技术助益。

2024年11月7日，首届世界古典学大会在京开幕。这是开幕式上宣布在雅典设立的中国古典文明研究院正式成立。

值得一提的是，此次大会开幕式上，高翔院长宣布了在雅典设立的中国古典文明研究院正式成立，这是进一步推动古典文明研究交流的重大举措。高翔表示，希望通过世界古典学大会和中国古典文明研究院这一平台，坚持平等、互鉴、对话、包容的原则，同世界各国的专家学者和有识之士共同回溯人类思想之源，发掘人类文明传统，推动古典文明在现代世界中实现创造性转化和创新性发展。

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