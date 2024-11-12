2024中国国际友好城市大会相关负责人介绍大会情况。人民网记者 张丽娅摄

人民网北京11月12日电 （记者张丽娅）11月11日，2024中国国际友好城市大会新闻发布会在北京召开，会上介绍了大会相关情况及全国友城工作总体情况等。

由中国人民对外友好协会、中国国际友好城市联合会、云南省人民政府共同主办，昆明市人民政府承办的2024中国国际友好城市大会将于11月18日至19日在昆明市举行。全国对外友协秘书长孙学庆表示，国际友城大会紧密围绕国际友城工作和地方发展实际需要，致力于深化中外地方政府间友好交流与务实合作，不断夯实中外友好的利益基础和社会民意基础。

中国国际友好城市大会是国内与友城相关的规模最大、规格最高的机制性会议，于2008年由中国人民对外友好协会和中国国际友好城市联合会共同创办，已分别在北京、上海、成都、广州、重庆和武汉成功举办六届。

本次大会将以“共享共赢共创未来”为主题，分设“科技创新助力打造智慧城市”“城市绿色发展惠及民生福祉”“守护传承城市历史文化根脉”“交通互联构建城市命运共同体”四个分议题。除开幕式、主题论坛、平行论坛等活动之外，大会还将发布《昆明倡议》，呼吁各国友好城市和地方政府进一步加强团结互助，深化交流合作，并将签署近20个中外友城结好及合作项目协议。

为激励中外地方政府开展国际友城交往，推动友好城市间实质性交流与合作，中国人民对外友好协会、中国国际友好城市联合会评选出了20个开展国际友城工作表现突出的中方省市和积极开展对华友城交流合作的40个外方省州市，在会上将分别向其领发“国际友好城市杰出贡献奖”与“对华友好城市优秀伙伴奖”。

据云南省对外友协专职副会长王宇介绍，截至11月10日，来自中外40多个国家60多个省州120多个城市以及60多个地方政府组织或友好组织的代表共计约700余人将参会。

昆明市委常委、副市长王亚介绍大会筹备情况时表示，大会结合云南特色、昆明元素，设置了多个环节，突出文化多样性和包容性，体现友城大家庭的和合共生。此外，大会招募了约150人的志愿者队伍，为各国来宾提供英语、西班牙语、日语、阿拉伯语等多语种语言服务。

国际友城是增进各国人民友好交往、经贸互利合作和文明交流互鉴的重要渠道。据介绍，自1973年缔结首对中外友好城市至今，我国31个省、自治区、直辖市（不包括台湾省及港、澳特别行政区）和541个城市与147个国家的602个省州和1867个城市建立了3046对友好省州和友好城市关系，建立起遍布五大洲的国际朋友圈和合作伙伴网。

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