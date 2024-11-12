人民网阿尔及尔11月12日电 （记者郝瑞敏）当地时间11月10日，中国铁建阿尔及利亚西部铁路矿业线项目廷杜夫省哈西赫比轨枕厂正式投产，标志着铁路项目轨道工程全面启动。这是中企设计的轨枕方案首次用于当地重载铁路项目。

中企建设轨枕厂生产线。中国铁建供图

在当天举行的投产仪式上，廷杜夫省省长穆斯塔法·达胡表示，感谢中国铁建及属地参建方的共同努力，项目建设令人满意。

中国铁建国际集团北非区域公司总经理董琳介绍说，这是中企在撒哈拉沙漠地区首家标准化铁路混凝土轨枕厂，占地面积9.1万平方米，配置两条自动化环形轨枕生产线，为阿西部铁路矿业线这一重载铁路项目提供轨枕。

中企建设轨枕厂投产仪式现场。中国铁建供图

项目团队在轨枕设计过程中采取预留排沙孔等措施，以提高轨道稳定耐久等性能，确保铁路运行安全，降低维护成本。所生产的改进型轨枕获得业主方认可，并在全线推广。

中企建设轨枕厂生产线上的中阿员工。中国铁建供图

阿尔及利亚西部铁路矿业线项目是中企在阿承建的大型单体工程，由中国铁建与阿国有企业共同实施。项目主要内容为新建575公里铁路，连接该国贝沙尔省和廷杜夫省加拉杰比莱特铁矿区。项目建成后，将进一步完善阿尔及利亚国家铁路网，实现矿区、工业区和港口的连接，助力阿西南部省份互联互通和经济发展。

(责编：于洋、杨牧)