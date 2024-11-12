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联合国《生物多样性公约》第十六次缔约方大会举行

以实际行动保护全球生物多样性

2024年11月12日09:01 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　联合国《生物多样性公约》第十六次缔约方大会（COP16）近日在哥伦比亚城市卡利举行。

　　分析人士认为，当前全球生物多样性受到气候变化、物种入侵、过度开发等多重因素影响，各国政府、国际组织和利益攸关方亟需形成合力，推动“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”（“昆蒙框架”）目标达成。中国在政策制定、资源调动和技术赋能等方面积极作为，给全球生物多样性保护带来了新机遇。

　　生物多样性保护形势严峻

　　COP16是COP15达成“昆蒙框架”后举行的首次缔约方大会，主题为“与自然和平相处”。来自190多个政府的上万名代表齐聚卡利，探讨全球生物多样性保护现状和前景，审查“昆蒙框架”执行情况，推动“昆蒙框架”内资源调配。

　　从大会前后多家机构发布的报告看，全球生物多样性保护形势依旧严峻。世界自然基金会10月发布《地球生命力报告》指出，地球生物多样性丧失速度惊人。根据该基金会编制的“地球生命指数”，自1970年至2020年，受监测的野生动物种群平均规模缩减了73%。栖息地退化和丧失、过度开发和物种入侵是主要影响因素。

　　迁徙物种在生态系统中承担着为植物授粉、运输关键营养物质和碳储存等作用，是维持地球生态系统活力的重要媒介。联合国《保护野生动物迁徙物种公约》2月公布数据显示，近一半迁徙物种的数量正在下降，超过1/5濒临灭绝。联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生说：“不可持续的人类活动正在危及迁徙物种的未来。”

　　“昆蒙框架”确立了“3030”目标，即到2030年保护至少30%的全球陆地和海洋。COP16开幕前，由非营利组织海洋保护研究所等机构发布的一份报告显示，“3030”目标提出近两年，仅有2.8%的海洋被评估为“可能得到有效保护”，照此进度推算，到2030年仅有9.7%的海洋能够得到有效保护。

　　多方呼吁共同努力

　　哥伦比亚总统古斯塔沃·佩特罗在COP16开幕式致辞中说，人类发展正对生物多样性构成威胁，在从经济和科学角度出发研判这种矛盾的同时，还应站在政治和文化的角度探讨化解矛盾的可能性。人类应以“生命”为旗帜展开一场革命，为生物多样性保护和应对气候变化付出实际行动。

　　大会期间，联合国秘书长古特雷斯同哥伦比亚、厄瓜多尔、苏里南、亚美尼亚等多国元首，共同领导成立了“全球与自然和平相处联盟”，呼吁世界各国立即采取行动以守护地球发展。

　　古特雷斯指出，各国“应采取行动，加强国家内部和国际努力，建立与自然平衡、和谐的关系，以可持续的方式保护、恢复、利用和分享全球生物多样性”。发达国家应加大对生物多样性保护的承诺，发挥带头作用，从明年起每年至少提供200亿美元以支持发展中国家。

　　厄瓜多尔总统诺沃亚倡导全面实施“昆蒙框架”，呼吁统筹利用好自然资源和人力资源，让更多年轻人参与到具体行动中来，鼓励他们践行对生物多样性保护的承诺，以创造更加美好的未来。

　　中国发挥引领作用

　　生物多样性是人类赖以生存和发展的基础，各国应对标“昆蒙框架”全球目标，制定符合国情的行动计划并加以落实。中国提出共建地球生命共同体理念，大力推进生态文明建设，并通过“昆蒙框架”实施倡议、昆明生物多样性基金（昆明基金）等引领国际合作，正在全球生物多样性保护中发挥不可替代的作用，也提供了新的机遇。

　　今年1月，中国更新发布了《中国生物多样性保护战略与行动计划（2023—2030年）》，围绕生物多样性主流化等4个优先领域部署了27个优先行动和75个优先项目，成为“昆蒙框架”通过后第一个完成更新生物多样性战略与行动计划的发展中国家。

　　COP16期间，昆明生物多样性基金支持的首批9个小额项目获得通过，标志着昆明基金进入了落实“昆蒙框架”的新阶段。首批9个小额项目包括中东欧区域1个、亚太区域4个、非洲区域2个、拉美区域2个，共覆盖15个国家。

　　联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书肖梅克在出席COP16“中国角”开幕式时表示，中国担任COP15主席国6年间，不仅大力推动本国生物多样性保护和可持续发展，还通过昆明基金等为全球合作提供重要支持，在全球生物多样性保护领域发挥了引领作用。

　　COP16期间展示了由中国与哥伦比亚牵头成立的国际科技合作平台——智网互联实验室。实验室在数字孪生领域开展了多项研究，应用场景涵盖珊瑚礁、红树林等生态系统。智网互联实验室中方主任罗训认为，在人工智能、数字孪生等技术的加持下，全球生物多样性合作将迎来更多机遇。

　　（据新华社电  记者王林园、廖思维、席玥）

(责编：徐祥丽、张悦)

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