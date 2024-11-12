本报记者 张 红

志合者，不以山海为远。近日，以“和合文化与人类文明新形态”为主题的2024和合文化全球论坛在浙江省台州市天台县举行，同步设置了友好城市合作、世界汉学对话、国际青年交流互鉴等多个平行分论坛。中外嘉宾汇聚一堂，探讨和合文化内涵，分享中华文化智慧，呼吁携手合作，共建人类命运共同体。

“所有太阳底下的人们都应该好好合作、好好相处”

“我们应该去探寻过去，挖掘祖先留下的宝贵美德宝藏，利用这些无价财富塑造未来。”埃及前总理、兰花奖得主伊萨姆·沙拉夫相信，和合文化在构建人类命运共同体的过程中能够发挥非常重要的作用，“我们必须重视全球所面临的挑战，通过合作而非排斥和冲突来应对。让我们携手合作，秉承和合文化，响应时代召唤，构建人类命运共同体。”

和合文化对于当前世界意味着什么？与会嘉宾达成了共识。

“所有太阳底下的人们都应该好好合作、好好相处。”联合国前副秘书长埃里克·索尔海姆在发言时说，和合文化的核心是和谐和团结，这是一种非常谦虚的、值得学习的精神。当前，我们面临很多全球挑战，希望大家能秉承和合文化，团结合作。

“理解始于共情和共鸣。我们常常先入为主地假设东方和西方在根本上完全不同，但是根据我的经验，情况恰恰相反。东方和西方都重视共情，珍视家庭，强调追求有意义的美好生活。”国际特殊奥林匹克运动会执行委员会委员皮特·斯蒂尔认为，和合文化的理念是世界和谐共处、求同存异之道。当前世界面临的挑战影响到所有人，任何一个民族或者国家都不可能提出所有的解决方案。只有互相尊重和学习理解，人们才能够找到可持续的解决方案。

和合文化源于中国，属于世界。浙江省委常委、统战部部长王文序表示，当前，正逢百年未有之大变局，“和合”应成为世界解决发展失衡、治理困境、地缘冲突等问题的共同选择。我们要以“和合”探寻世界文明包容互鉴之道，以“和合”谋求各国各方互利共赢之路，以“和合”提供全球安全治理破题之法。

保加利亚索非亚大学古典与现代语文学院汉学系主任、孔子学院原保方院长安冬妮娅·赞科娃也相信，在当代全球化的语境下，探讨和合文化与现代哲思，不仅有助于理解中国文化的深层价值，也为世界提供了解决冲突、共促全球发展的智慧。

法国前国会议员、国会法中友好小组前主席陈文雄表示，推广和合文化，不仅有助于加强中法两国之间的关系，还可以为构建更美好的世界作出贡献。

北京外国语大学特聘教授、中国中外关系史学会副会长、沈阳故宫博物院原院长武斌表示，在全球化和多元化并存的今天，文化的交流、互鉴和融合至关重要，要弘扬和合文化，在与世界各国文明交流互鉴中彰显中华文化的世界价值，实现人类文明的共同进步与发展。

“和合文化是人类和谐精神的中国版”

“我找不到比《之江新语》当中对和合文化的描述更好的表达了，我这里直接引用。”伊萨姆·沙拉夫说，“‘和’指的是和谐、和平、中和等，‘合’指的是汇合、融合、联合等。这种‘贵和尚中、善解能容，厚德载物、和而不同’的宽容品格，是我们民族所追求的一种文化理念。”

复旦大学历史系教授钱文忠指出，在全世界各民族的思想当中都有类似于、接近于和谐思想的宝贵资源，而和合文化是人类和谐精神的中国版。墨西哥学院教授、中华图书特殊贡献奖获得者莉莉亚娜·阿索夫斯卡认为，“和”“合”的内涵尤其丰富，包括和谐包容、和平合作、做人的道德、善良、美德、互相理解、相互谅解、和而不同等价值观。

安冬妮娅·赞科娃认为，和合文化是中国传统思想的重要组成部分，贯穿于中国历史、哲学、精神思想与社会生活的各个方面。这一文化不仅在中华文明中深植千年，还对东亚乃至全球文化产生了广泛影响。

武斌表示，和合文化是中华文化核心内容之一，是中华文化持续发展的内在动因。中华文化的丰富性、开放性与先进性，造就了其在国际上的广泛传播和影响，对于世界文明的发展具有重大意义。

和合文化是中华文明的智慧结晶，也是全人类共同的文明成果。中国外文局副局长于涛指出，和合文化历久弥新，焕发出了新的生机活力。和合文化能够为维护和平安宁、推动合作共赢、促进文明互鉴涵养培育力量。

“和而不同”是与会嘉宾关注的焦点之一。意大利资深外交官、北京语言大学世界汉学中心中意文化交流大使倪波路强调和谐共生的重要性，他提出，这意味着我们需要更加谦卑，需要尊重他国文化。北京语言大学一带一路研究院、世界汉学中心博士后范狄相信，不同文明之间可以建立、也必须建立和谐的对话，这是一种“和而不同”。尼泊尔特里布文大学教授、孔子学院首任尼方院长、尼中社会关系学院创始主席雷格米指出，我们有自身的文化，同时需要尊重他国的文化，才能在各国文化之间寻找和而不同的发展道路。

和合文化博大精深、独具特色，为人类文明发展进步提供了丰富启迪。中华文化学院教务长徐绍刚指出，和合文化和而不同的理念为文明交流互鉴提供了理论支撑，和合文化协和万邦的追求为构建人类命运共同体提供了内生动力，和合文化天人合一的思想为人类社会可持续发展提供了有益经验。

“我将尽一切努力讲好和合故事”

“从马可波罗到利玛窦、再到伏尔泰，西方一直有着研究中国语言、文学和艺术的传统。今天，世界正迅速迈向多极化，文明、文化之间的相互理解变得尤为重要。”中国政府友谊奖获得者、格里菲斯大学荣誉教授、澳大利亚联邦人文学院院士马克林重点讨论了汉学在当今时代的重要意义，“和合文化非常有吸引力，体现了中国热爱和平的传统价值观以及倡导平等、互鉴、对话、包容的文明观。希望越来越多人了解这个理念。”

“过去一年里，我在日本积极推广和合文化，并多次访问中国、韩国、德国等国家，倡导各国应在正视各自文明差异的基础上，着力构建相互尊重、相互扶助的人类命运共同体。”日本前首相、东亚共同体研究所理事长鸠山由纪夫在为论坛发来的视频中说。

联合国教科文组织前总干事伊琳娜·博科娃也为论坛发来祝贺视频，她说：“和合文化强调宽容、团结，也强调多样性，这与我作为联合国教科文组织总干事的经历产生共鸣。”

去年，鸠山由纪夫和伊琳娜·博科娃荣任首届“和合文化传播大使”。今年，伊萨姆·沙拉夫、埃里克·索尔海姆和皮特·斯蒂尔被评选为2024“和合文化传播大使”。

“我很喜欢和合文化，很高兴能够成为和合文化传播大使。”埃里克·索尔海姆说，“接下来，我将尽一切努力讲好和合故事，推动世界的团结与和平。”

“无论是个人之间还是民族或者国家之间，每一次互动都是一次加深理解、强化友谊的契机。”皮特·斯蒂尔说，“让我们继续秉持和合精神，汲取古代智慧，开辟合作新路径。今天我们的努力可能微不足道，但是以此为基础，明天就有希望实现和谐。”

和合文化全球论坛创办于2021年，至今已连续举办四届。论坛每年吸引全球数百名热爱和合文化、认同中国和合文化、欣赏和合价值的政要、友城市长、智库专家等各界人士参与对话研讨与参访体验。

中国出版协会副理事长陆彩荣指出，和合文化全球论坛如今已发展成为具有较高品牌知名度与较大国际影响力的中外文化交流与思想对话平台。论坛在“和”文化与“合”理念的国际传播中发挥了示范引领作用，为分享中华传统文化智慧、阐释中华民族现代文明、促进世界文明互学互鉴，作出了重要贡献。展望未来，和合文化将展现出更为突出的价值与意义，和合文化全球论坛也将进入新的阶段、承担新的使命。

正如全国政协副主席、民进中央常务副主席朱永新在致辞中表示的，新的历史起点上，要坚守人民立场，赓续传承中华文脉，建设中华民族现代文明；坚定文化自信，深化中外文化交流，促进不同文明共同进步；坚持和合之道，秉持“同球共济”精神，推动构建人类命运共同体。

(责编：徐祥丽、张悦)