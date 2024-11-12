新华社拉姆安拉11月11日电（记者黄泽民）巴勒斯坦约旦河西岸多地11日举行活动，纪念巴勒斯坦前领导人阿拉法特逝世20周年。

在约旦河西岸城市拉姆安拉，数百名巴勒斯坦人举着巴勒斯坦国旗和印有阿拉法特头像的海报在阿拉法特纪念馆举行集会。巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）副主席马哈茂德·阿鲁勒在集会上发表演讲说，目前巴勒斯坦人民正处于以色列持续“侵略”造成的艰难境地之中，遭受着前所未有的“战争罪行”的侵害。巴勒斯坦将坚持阿拉法特积极维护的民族团结价值观，并将克服困难，直至取得胜利。

在约旦河西岸的图勒凯尔姆、希伯伦等地当天也举行了纪念活动。

另据巴勒斯坦通讯社10日报道，巴勒斯坦总统阿巴斯10日晚在纪念阿拉法特逝世20周年的电视演讲中说，加沙地带的巴勒斯坦人民正在遭受前所未见的灾难，巴勒斯坦人民将留在自己的土地上，不会离开，这是阿拉法特和所有被杀害的巴勒斯坦人民的意愿。巴勒斯坦将继续努力实现和平。只有消除占领，在巴勒斯坦土地上实现主权和独立，找到巴勒斯坦难民问题的公正解决方案，才能实现安全与稳定。

2004年11月11日，法塔赫创始人之一阿拉法特在法国逝世，享年75岁。阿拉法特灵柩随后被运抵拉姆安拉下葬。

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