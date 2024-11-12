第七届进博会的医疗器械及医药保健展区汇聚众多行业龙头企业，参展商们秀创新、促合作，共同打造健康未来新图景。

默沙东展示了在创新药品、在研管线、产业合作、社会责任、数字化等领域的成果，并举办15场活动，涵盖疫苗、肿瘤、糖尿病和罕见病等领域。默沙东全球高级副总裁兼默沙东中国总裁田安娜表示，进博会展现了中国坚持高水平开放和国际合作的信心和决心，默沙东将持续发挥行业引领作用，凝聚行业共识，加强交流合作。

史赛克展出关节与Mako机器人、内窥镜、神经介入以及急救医疗领域的多款前沿创新技术和产品，包含6款通过进博会首次面向公众首展首秀的创新产品。史赛克中国总经理张绍斌表示，连续参加进博会让史赛克有机会展示优质医疗技术和产品，与各界交流想法、构建合作关系，探寻成长机遇。

罗氏在进博会发布“数字医疗孵化器2.0”，旨在搭建桥梁，串联临床想法验证、产品开发及注册上市等阶段，形成整合的数字化工具孵化转化平台。项目融合以孵化转化知识体系为核心的课程培训、实践工作坊及创新孵化转化赋能体系，助力医院在人工智能（AI）时代的人才培养，加速创新成果转化。

百特医疗拟分拆肾脏护理公司万益特展示了腹膜透析、血液透析、急重症治疗等领域的多款产品及治疗解决方案。百特医疗全球肾脏护理业务部门执行副总裁、集团总裁陶克瑞表示：“进博会为各方提供了交流沟通的机会，帮助万益特展示在中国最新的研发与本土化成果。”

进博会是推动合作的宝贵平台，众多参展商在这里探索合作机遇。吉利德与国药控股股份有限公司签订战略协议，双方将持续探索加速创新药品进口、市场准入、基层营销、全渠道终端覆盖以及创新支付等项目合作；与上药控股有限公司就HIV长效疗法的进口业务达成战略合作；与镁信健康签订战略合作意向协议，将聚焦“互联网+医疗+医药+保险”，为肿瘤患者提供多元支付解决方案。

由安进中国、中国罕见病联盟合作开展的《ANCA相关性血管炎综合社会学研究》项目启动会也在进博会期间举行。该项目旨在了解中国ANCA相关性血管炎的疾病基本特征、诊疗现状、疾病负担等，为疾病研究提供相应的流行病学数据，为相关诊疗模式发展等提供可能的数据支持。

众多医疗专家、科研机构和公益组织携手参展商，带来一系列科普活动和公益活动。

欧加隆展台举行“欧翎先锋”2025年先锋联盟战略启动仪式暨“欧翎先锋·我们身边了不起的医药零售人”优秀药师事迹展。“欧翎先锋”项目于去年进博会启动，计划至2024年底为约20万名零售药师提供专业培训。欧加隆中国市场部负责人、副总裁林玉玮表示：“期待与更多医药零售行业伙伴联手，提升药师队伍专业能力，推动专业疾病科普与优质药事服务惠及更多人。”

雅培参与支持的“女性经期友好联盟倡议”也在进博会上公布，该倡议由中国人口福利基金会发起，通过艺术展等形式普及经期健康知识，提高女性预防、筛查和诊疗意识。雅培还展示了女性健康领域新药芬悦宁，该款新药自去年进博会首秀后获批上市，帮助适龄女性更好地度过更年期。

诺华在进博会举办“超级问诊”健康科普活动，临床专家、企业代表与内容创作者就如何拓宽疾病知识科普教育创新边界等话题展开交流与探讨。诺华公司中国区心血管、肾脏及代谢治疗领域兼创新患者服务负责人管宏表示：“诺华借助进博会的‘溢出效应’，拓展‘朋友圈’，创新科普传播的形式与内容，加强患者与公众的健康素养。”（经济日报记者 袁勇）

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