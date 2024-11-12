11月11日，在阿塞拜疆巴库，工作人员向参加“生态文明与美丽中国实践”主题边会的嘉宾介绍情况。新华社记者 孟菁 摄

新华社巴库11月11日电（记者刘恺 孟菁）《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）中国角11日开幕。“生态文明与美丽中国实践”主题边会当天上午在阿塞拜疆巴库奥林匹克体育场蓝区举行，正式拉开了中国角活动的序幕。

COP29中国代表团团长、生态环境部副部长赵英民在会上表示，中共十八大以来，在习近平生态文明思想指引下，中国政府把生态文明建设摆在前所未有的高度，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，创造了举世瞩目的生态奇迹和绿色发展奇迹。中国坚持实施积极应对气候变化国家战略，推动经济社会发展全面绿色转型；坚持深入打好污染防治攻坚战，推动环境质量明显改善；坚持统筹山水林田湖草沙一体化保护和治理，推动生态系统质量和稳定性显著提升；坚持共谋全球生态文明建设，推动构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。

赵英民指出，面对复杂多变的国际形势，中国将持续实施积极应对气候变化国家战略，积极建设性参与气候变化多边进程，大力开展应对气候变化南南合作，协同促进全球生物多样性保护“昆蒙框架”全面有效落实。中国愿同国际社会一道，增强政治互信，践行多边主义，强化全球合作，共建繁荣、清洁、美丽的世界。

11月11日，在阿塞拜疆巴库，人们参加“生态文明与美丽中国实践”主题边会。新华社记者 孟菁 摄

出席活动的中国气候变化事务特使刘振民说，中国始终高度重视应对气候变化工作，并将其视为一项重要的国家战略，低碳发展也是美丽中国建设的关键。中国推动绿色低碳发展的决心坚定不移，成效有目共睹，国际贡献得到广泛肯定。中国愿同国际社会一道，从全人类和子孙后代的福祉出发，坚定维护多边主义，坚持气候治理公平正义，尊重市场规律和贸易自由，推动COP29取得成功，为全球气候治理注入更强稳定性、更大确定性。

刘振民指出，当前世界各地极端气候事件频发，全球温升纪录不断被刷新，气候变化已从潜在的威胁转变为现实的危机。希望COP29给国际社会更大的信心和希望，要秉持共同但有区别责任原则，真正落实法律协定。发达国家应认真兑现承诺，确保资金支持，帮助发展中国家提升应对能力。

与会的《联合国气候变化框架公约》秘书处副执行秘书哈姆拉吉、联合国环境规划署亚太办事处主任德钦策林、美国环保协会总裁克虏伯等外国嘉宾在发言中赞赏中国生态文明建设取得的重要成就和对全球低碳发展的突出贡献，并呼吁各方坚持多边主义，为应对全球气候变化付出更多努力。

大会期间，中国角将举行公众日、峰会日、新能源日、碳市场日、合作日、数字化日、气候资金与技术日、适应日、企业日和地方日等10个边会主题日。

COP29于11月11日至22日在巴库召开。大会期间，中国政府机构、研究机构、产业协会、企业以及非政府组织等将围绕生态文明与美丽中国实践、中国能源转型与新能源发展、中国碳市场创新与管理实践、“一带一路”应对气候变化南南合作、AI助力气候韧性发展、气候投融资、数字化转型与全球气候治理、防范气候风险等内容举办丰富的边会活动。

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