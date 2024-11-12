11月11日，学生在埃及东北部城市伊斯梅利亚举行的中资企业校园招聘会上了解招聘信息。新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

新华社埃及伊斯梅利亚11月11日电（记者董修竹 姚兵）第五届苏伊士运河大学中资企业校园招聘会11日在埃及东北部城市伊斯梅利亚举行，20多家在埃中资企业为求职者提供近300个就业岗位。

本次中资企业校园招聘会由苏伊士运河大学孔子学院主办，埃及中国商会协办。参加招聘会的企业涉及建筑、通信、电力、能源、纺织等多个行业，提供行政、翻译、技术、人力资源、销售等岗位，不仅吸引苏伊士运河大学各个院系的应届毕业生，埃及其他地区的高校学生也前来咨询应聘。

苏伊士运河大学校长纳赛尔·曼多尔说，作为最早与中国开展合作交流的埃及高校之一，苏伊士运河大学通过开设孔子学院、水产养殖学院、埃中应用技术学院等方式巩固同中方的合作，取得一定成果。此次举办中资企业招聘会，在中资企业与埃及年轻求职者之间建立了一个直接沟通的重要平台。

11月11日，学生在埃及东北部城市伊斯梅利亚举行的中资企业校园招聘会上了解招聘信息。新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

中国驻埃及大使馆参赞张华胜表示，中埃各领域务实合作推动了两国教育交流合作日益密切。越来越多青年朋友渴望通过学习中文了解中国经验和中国智慧。近年来多所中国院校与埃方在联合培养、人员培训、师生交流等方面探讨不同形式的合作。

埃及泰达投资公司执行董事徐琪峰告诉新华社记者，中埃·泰达苏伊士经贸合作区（泰达合作区）作为“一带一路”倡议对接埃及发展战略的重要平台，已经吸引180家企业入驻，有大量的用工需求。泰达合作区希望发挥桥梁作用，为入区企业提供更加优秀的本地人才，同时也为埃及高校接触优秀中国企业提供更好的渠道。

苏伊士运河大学语言学院中文系教师艾丽说，参加中资企业校园招聘会可以更好掌握中资企业的用工需求，希望学生们积极参加招聘活动，把握求职机遇。

(责编：徐祥丽、张悦)