新华社墨西哥城11月11日电（记者王植樱）太子港消息：据当地媒体报道，海地新任总理阿利克斯·迪迪埃·菲斯－艾梅11日在首都太子港宣誓就职，承诺努力恢复国家安全。

菲斯－艾梅在就职后发表讲话，表示清楚海地的“艰难处境”，承诺致力于恢复海地国家安全，“我们正处于过渡阶段，有很多工作要做，其中最基本的就是恢复安全”。

当天，太子港持续发生暴力事件。一架从美国佛罗里达州飞往太子港的航班在降落过程中多次遭到当地帮派枪击，太子港图森－路维杜尔国际机场临时关闭。在太子港一些地区，帮派成员与警察激烈交火，并对民宅实施纵火。

10日，海地过渡总统委员会发表公报，任命菲斯－艾梅为新任总理，取代总理加里·科尼耶。当地舆论认为，此次海地总理更迭主要源于科尼耶与过渡总统委员会主席莱斯利·伏尔泰之间的矛盾。该委员会曾要求科尼耶更换内阁人选，但遭拒绝。科尼耶近期曾向该委员会致函，要求部分受到腐败指控的委员会成员辞职。

2021年7月7日，海地时任总统若弗内尔·莫伊兹遇刺身亡，国家陷入动荡。海地原定2024年2月7日前举行总统选举，但未能实现。2月底，多个黑帮组织在太子港袭击政府机构和公共设施，要求时任总理阿里埃尔·亨利下台。4月，过渡总统委员会成立，亨利宣布辞职。根据海地法令，过渡总统委员会在民选总统就职前暂行特定总统权力。该委员会5月任命科尼耶为总理。

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