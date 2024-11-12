人民网雅加达11月11日电 （记者李培松）由印尼—中国经济、社会与文化合作协会和中国食品土畜进出口商会联合主办的第一届“中资出海—印尼深度行”11月11日在印尼首都雅加达开幕。100家中国企业和约150家印尼企业的代表出席。

苏德尔加致开幕词。人民网记者 李培松摄

曹德荣致开幕词。人民网记者 李培松摄

印尼—中国经济、社会与文化合作协会主席苏德尔加和中国食品土畜进出口商会会长曹德荣致开幕词。印尼投资部副部长努鲁尔·伊奇万、中国驻印尼使馆经商处公参李洪伟、中国—印尼食品原料工业交流服务中心总裁朱长良、印尼酒店餐饮协会总主席苏坎达尼、印尼华裔总会总主席黄德新、中国银行雅加达分行行长孙尚斌、印尼食品饮料协会会长阿迪·卢克曼以及印尼中华总商会总主席张锦雄先后致辞。

出席嘉宾高度评价了中印尼两国建立全面战略伙伴关系10年来双边经贸的快速发展，以及新能源、科技、制造业、医疗健康和网络安全等领域的广泛合作。他们表示，“中资出海—印尼深度行”活动为两国企业在食品食材、农业、水产、工业园领域以及投资、物流等方面搭建了一个良好的交流互动平台，有助于彼此合作共赢，必将为促进两国经济发展、改善两国人民的生活水平做出贡献。

开幕式后，举办了企业互动、政策解答和产业推介活动。印尼投资部、贸易部、国家宗教部代表分别就印尼的投资政策、贸易政策和食品市场准入指南进行了介绍和解读及现场解答。印尼餐饮协会、中国水产流通加工协会等中印尼行业组织就中印尼的市场现状、机遇及合作前景进行了交流。中国银行代表讲解了中印尼双边本币结算业务，中国国联水产集团等中国食品零售和物流行业代表进行了企业分享。

“中资出海—印尼深度行”活动为期五天，中国企业代表将按行业分组，分别参访考察印尼水产市场、港口码头、工业园区、饭店餐饮、企业协会等。

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