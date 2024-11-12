新华社北京11月11日电 （记者董雪）外交部发言人林剑11日表示，多年来，美国从服务其地缘政治出发，一直指使挑动菲律宾在南海侵权挑衅，唯恐南海不乱，其险恶用心世人皆知。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，8日，美国国务院发表声明，支持菲律宾颁布“海洋区域法”，称该法使菲律宾国内法与《联合国海洋法公约》和2016年南海仲裁案裁决相一致。美方重视菲律宾在维护国际法，特别是在南海维护国际法方面的领导作用，呼吁各国将其海洋主张与反映在《公约》中的国际海洋法相一致。中方对此有何评论？

林剑表示，多年来，美国从服务其地缘政治出发，一直指使挑动菲律宾在南海侵权挑衅，唯恐南海不乱，其险恶用心世人皆知。

“美方口口声声要求各国遵守《联合国海洋法公约》，但自己却不加入《公约》，这是典型的虚伪‘双标’。”林剑说，南海仲裁案本身就违反《公约》，是彻头彻尾的政治闹剧，所谓裁决是非法的、无效的。

《 人民日报 》（ 2024年11月12日 17 版）

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