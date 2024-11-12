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中秘媒体联合采访秘鲁利马市区输配电项目

2024年11月12日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　中秘两国记者在长江电力秘鲁路德斯公司了解利马市区输配电项目运营情况。
　　本报记者 王 远摄

　　本报利马11月11日电  （记者宋亦然）人民日报和秘鲁媒体高质量共建“一带一路”联合采访团日前来到位于秘鲁首都利马的中国长江电力股份有限公司所属秘鲁路德斯公司（以下简称“路德斯公司”）进行采访。

　　人民日报记者与《秘鲁人报》《共和国报》等多家秘鲁主流媒体记者现场参观了路德斯公司输配电项目，并就公司运营状况、智能电表改造等服务当地社区创新举措及中秘可再生能源合作采访两国员工。

　　今年6月，习近平主席在同秘鲁总统博鲁阿尔特会谈时强调，双方要充分发挥两国政府间经济合作战略对话机制作用，将中方支持高质量共建“一带一路”的八项行动同秘方发展需求对接起来，统筹推进矿产、能源、制造业、农业等领域合作，拓展新能源、数字经济、人工智能、数字医疗等新兴领域合作。

　　作为秘鲁第一大配电公司和具有重要影响力的公用事业公司之一，路德斯公司发电矩阵目前已初步形成“水、风、光”协同发展的良好态势，并逐步使用电动汽车替换传统燃油车保障日常线路运维，并组建了拥有近百辆电动汽车的秘鲁第一大电动车队。未来几年内，路德斯公司还计划采购更多中国电动汽车。预计到2027年底，其运维车队电动汽车占比将达90%，总数将超过500辆。

　　参加联合采访的秘鲁媒体记者表示，中国企业带来的新技术不仅将推动秘鲁节能减排进程，还将促进秘鲁社会的可持续发展，并创造更多高技术领域的就业机会，进一步深化两国新兴领域务实合作。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月12日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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