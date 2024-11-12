本报记者 郭梓云

近日，2024中德经济合作对话暨中德（常州）创新产业园推介会在德国巴登—符滕堡州首府斯图加特举行。来自中德两国的政界、商界等百余人出席活动，200余名德语区企业代表通过线上方式参加会议，分享中德经贸投资经验，推动互利合作。与会人士表示，随着中德经贸合作持续深化，中德地方合作亮点不断，越来越多德国企业看好中国创新活力与市场潜力。

作为在江苏省常州市落户的“老朋友”，德国皮尔磁公司常州工厂最近举行了10周年庆典。皮尔磁公司主要从事自动化技术，为客户提供自动化解决方案，可应用于包装、汽车、机器人应用等多个领域。皮尔磁公司生产与物流高级副总裁鲁本·康泽尔曼对记者表示，10年来，公司在中国的发展非常成功，中国市场仍有很大发展潜力，公司将继续加大投资，建设更多生产线，满足市场需求。

越来越多“新朋友”正在进入中国市场。来自德国巴伐利亚州塞尔布市的劳施保施集团是一家拥有超过70年电磁阀和液压泵研发生产经验的“隐形冠军”企业。随着中国市场需求的增加，集团于2020年正式进入中国市场，并在江苏常州的中德（常州）创新产业园建立中国研发生产总部。集团首席财务官卡琳·沃尔夫表示，劳施保施电磁科技（江苏）有限公司今年9月正式开业，下一步将积极与中国客户及供应商建立友好合作关系。

德国胜伟策电子股份公司是一家专业从事嵌入式封装电路板设计与制造的企业，其创新印制电路板技术广泛用于汽车、航空航天、工业与医疗以及通信与计算等领域。胜伟策公司董事会主席尼古拉斯·胜伟策在接受记者采访时表示，公司在电动汽车、人工智能计算等领域看到了中国市场的巨大需求，未来将继续推动中国业务增长。

江苏省与德国地方合作有着良好基础。以常州市为例，该市工业基础稳固，拥有完备的产业体系，制造业增加值占比稳定在43%左右，目前已与7座德国城市结为友城，在科技创新、产业发展等方面保持深入合作交流。中德（常州）创新产业园重点关注前沿科技领域企业，已累计引进德语区企业65家，其中60%为“隐形冠军”，总投资额超23亿欧元。

今年是中德建立全方位战略合作伙伴关系10周年，也是江苏省和巴登—符滕堡州结好30周年。两地都是中小企业之乡，经济结构和产业结构具有较大的相似性和互补性，为双方企业间合作提供了广阔空间。巴登—符滕堡州经济部部长霍夫迈斯特—克劳特表示，该州和江苏省的定期互访和良好对话为双方伙伴关系蓬勃发展奠定了基础。巴登—符滕堡州经济、劳工与旅游部中国事务负责人奥利弗·马吉拉表示，德企通过深入了解中国市场和供应商，可以寻求更多合作机会。

“外资企业已成为中国经济的重要组成部分，在助推中国高质量发展的同时，也分享了中国经济增长的红利。”中国国家发展改革委外资司副司长赵琨表示，期待江苏同巴登—符滕堡州携手营造更加开放、公平、便利的投资环境，全面拓展产业与投资合作的广度和深度，共同谱写新时代中德两国务实合作的新篇章。

（本报德国斯图加特电）

《 人民日报 》（ 2024年11月12日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)