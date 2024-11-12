本报记者 邢 雪 许立群 周卓斌

在英国伦敦世界旅游交易会上，中国展区的“兔儿爷”非遗文化工坊吸引不少外国参观者前来体验。

本报记者 邢 雪摄

为期3天的2024年英国伦敦世界旅游交易会近日在伦敦展览中心落幕，来自180多个国家和地区的4000多家旅游企业、相关机构和组织参会。伦敦世界旅游交易会是全球规模最大的旅游业盛会之一，本届展会主题为“旅游为世界赋能”。北京、上海、重庆、云南、陕西、新疆等9个省区市的文化和旅游主管部门及数十家中国旅游企业、旅行社、航空公司等参加本届展会。“你好！中国”展区以中国旅游高质量发展为主题，展现了中国丰富多彩的旅游资源及一系列旅游便利举措。

积极推介多彩中国

走进伦敦世界旅游交易会中国展区，浓厚的文化气息和科技元素扑面而来：以《千里江山图》为灵感的图片环绕四周，身着传统服饰的中华文化爱好者欢迎八方来客，C919飞机、港珠澳大桥、高铁动车等模型展示了中国四通八达的交通基础设施。工作人员热情地向观众介绍着中国的旅游产品、传统美食和手工艺品等。

中国文化和旅游部国际交流与合作局副局长石泽毅介绍，为吸引更多外国人来华旅游，中方推出了一系列举措，提升入境旅游便利化水平，以主要口岸城市为枢纽，打造入境旅游精品线路，推出创新旅游产品，积极开展宣传推广。

中国国际航空公司伦敦营业部总经理夏宝辉介绍，去年以来，英国赴华旅游以家庭为单位的小团组数量增加，不少游客赴北京、上海、西安等传统旅游目的地进行深度游。为提升旅游服务质量，国内国外多方参与、通力协作，国航提供优惠机票、保障预订座位等，国内各地也积极优化相关便利措施。

天津航空英国办事处首席代表陈东升介绍，自2016年开通重庆至伦敦航线以来，天津航空陆续推出天津—西安—伦敦、伦敦经重庆至悉尼等航线，联合西安和重庆机场为旅客提供免费中转酒店，免费行李寄存等增值服务，还协助游客利用144小时过境免签政策在重庆游览，体验中国西南地区的风光。

中国驻伦敦旅游办事处主任张力表示，伦敦世界旅游交易会为展示中国丰富的旅游资源提供了平台，也有助于促进中英两国关系发展。

中国旅游市场吸引力提升

交易会期间，不少参观者表示，交通便捷性的提高、相关免签政策的实施等进一步提升了中国旅游市场的吸引力。不少游客一次性参观多个中国城市的需求很高。

欧洲是中国入境游的重要客源市场。中国文化和旅游部推出了“百名欧洲国家旅行商来华踩线”活动。中国驻伦敦旅游办事处组织英国旅行商和海外博主考察团深度体验中国文化旅游资源和线路产品、参观特色酒店和民宿等，并与当地文化和旅游主管部门、入境旅游接待企业座谈。

作为第二十三届“汉语桥”世界大学生中文比赛全英大区最佳口才奖得主，来自英国利兹大学的意大利学生方可心成为2024中国旅游推广大使（英国），并在今年10月跟随英国旅行商和海外博主考察团赴华参观。她用一口流利的中文对记者说，9天的时间里，她游览了西安、成都、九寨沟等地。“我们每天的行程都很满，看到很多美景和精彩的演出。无论在四川还是在陕西，交通和食宿体验都非常好。中国是一个无与伦比的国家，值得慢慢体验。”她说，“免签入境真是太方便了。我的父母一直对中国很感兴趣，免签之后，他们也计划到中国看看。中国越来越开放，这些便利的措施会吸引更多人到中国旅游。”

赴新疆参观的英国旅游博主威廉·阿德林顿，在海外社交媒体上发布了在喀什、吐鲁番等地旅游时的视频。“想了解一个地方，必须亲眼去看看。河流、沙漠、山谷、湖泊，新疆之壮美太吸引我了。我还欣赏了热情的舞蹈、品尝了美味的食物、结识了好客的人们。”他向记者展示他戴着花帽、打着手鼓与当地艺术工作者共同演奏的照片。威廉表示，作为有多年旅游经验的人，他明显感觉到近年来中国在移动支付、应用程序国际化、提升接待能力及创新文化体验方面都有很大进步。

英国国家旅游局首席执行官叶佩茜也分享了她的北京和上海之行。她表示，切实感受到中国作为旅游消费市场的活力。扩大旅游交往不仅能带来经济产值，也促进了文化交流，“英中直飞航班越来越多，两国城市之间的联系也日益紧密。”

期待吸引更多中国游客

本届交易会上发布的《2024年全球旅游业报告》显示，今年全球旅游业收入将超过5.5万亿美元，比2019年增长24%。其中，国际旅游人数将达到15亿人次。到2030年，这一数字预计将达到20亿人次。其中，新兴市场国家的出境游将实现快速增长，到2030年将占国际旅游总消费量的45%。特别是来自中国的出境游需求增长迅速。报告预测，到2030年，中国出境游客过夜住宿天数将比2019年增加78%。

牛津经济研究院旅游经济主管古德格表示，第一次走出国门的中国游客数量还在增加，越来越多的中国游客选择自由行和深度游。中国旅游市场对于亚太地区及全球旅游市场未来增长将发挥关键作用。

马来西亚旅游业研究公司“亚洲签到”负责人盖瑞·鲍尔曼认为，中国出境旅游市场在向更广泛的消费群体扩展，出境游客的出行时间和旅行方式也更加多元，自由行、深度游的比例大幅增加。各国旅游从业人员正在加紧推出更具个性化、多样性的旅游产品，以吸引更多中国游客，特别是年轻群体。“只有努力让游客的体验感越来越好，才能抓住中国出境游市场扩大带来的机遇。”盖瑞·鲍尔曼说。

数字化技术也在助力提升旅游服务效率和用户体验。沙特旅游局亚太市场总裁哈桑·达巴格介绍，为了吸引更多中国游客，沙特推出了众多音乐、体育等方面的活动，同时加大科技投入，以方便微信、百度地图等应用程序在沙特使用，并加强对移动支付、银联等支持力度，“为游客提供最大便利，才能迎来更多中国游客”。

（本报伦敦11月11日电）

《 人民日报 》（ 2024年11月12日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)