新华社北京11月11日电 （记者董雪）外交部发言人林剑11日表示，中方欢迎56件流失海外多年的中国文物艺术品“回家”，高度赞赏意大利保护文化遗产、推动流失文物返还原属国的责任担当。

当日例行记者会上，有记者问：11月8日，习近平主席夫妇同意大利总统马塔雷拉和女儿劳拉共同赏鉴境外返还文物。发言人能否介绍相关情况？对中意文物返还合作有何评论？

林剑表示，此次习近平主席夫妇同意大利总统马塔雷拉和女儿劳拉共同赏鉴境外返还文物，是继2019年后两国领导人再次共同见证中意文物返还合作成果，彰显意方对中国文化遗产的尊重，更是中意友好的鲜活例证。

近年来，中意在国际合作追索返还文物方面开展了良好合作，取得丰硕成果。2022年10月，中意文物部门在两国关于防止文物非法进出境双边协定框架下，启动这批文物艺术品的返还合作，意方根据中方提供的鉴定意见和法律依据做出返还决定并向中方移交。目前双方部门正就返还文物的保护修复、研究展示等合作进行磋商。

“我们愿同意方继续开展包括文物返还在内的各领域对话交流与务实合作，促进中意文明交流互鉴，推动中意全面战略伙伴关系持续深入发展。”林剑说。

《 人民日报 》（ 2024年11月12日 02 版）

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