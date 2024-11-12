人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部——

高度赞赏意大利保护文化遗产、推动流失文物返还原属国的责任担当

2024年11月12日06:08 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社北京11月11日电  （记者董雪）外交部发言人林剑11日表示，中方欢迎56件流失海外多年的中国文物艺术品“回家”，高度赞赏意大利保护文化遗产、推动流失文物返还原属国的责任担当。

　　当日例行记者会上，有记者问：11月8日，习近平主席夫妇同意大利总统马塔雷拉和女儿劳拉共同赏鉴境外返还文物。发言人能否介绍相关情况？对中意文物返还合作有何评论？

　　林剑表示，此次习近平主席夫妇同意大利总统马塔雷拉和女儿劳拉共同赏鉴境外返还文物，是继2019年后两国领导人再次共同见证中意文物返还合作成果，彰显意方对中国文化遗产的尊重，更是中意友好的鲜活例证。

　　近年来，中意在国际合作追索返还文物方面开展了良好合作，取得丰硕成果。2022年10月，中意文物部门在两国关于防止文物非法进出境双边协定框架下，启动这批文物艺术品的返还合作，意方根据中方提供的鉴定意见和法律依据做出返还决定并向中方移交。目前双方部门正就返还文物的保护修复、研究展示等合作进行磋商。

　　“我们愿同意方继续开展包括文物返还在内的各领域对话交流与务实合作，促进中意文明交流互鉴，推动中意全面战略伙伴关系持续深入发展。”林剑说。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月12日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部