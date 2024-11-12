本报记者 张志文

二十国集团领导人第十九次峰会即将在巴西里约热内卢举行。沙中商务理事会主席、沙特阿拉伯阿吉兰兄弟控股集团副董事长穆罕默德·艾尔·阿吉兰近日在接受本报记者采访时表示：“二十国集团是完善全球治理、推动经济发展和开展多边合作的重要平台，期待此次峰会达成更多务实合作成果，为复杂的国际局势注入稳定性，提升发展中国家在国际事务中的话语权和影响力。”

在2016年举行的二十国集团领导人杭州峰会上，中国作为主席国第一次将发展问题置于全球宏观政策框架的突出位置。即将举行的里约热内卢峰会以“构建公正的世界和可持续的星球”为主题，旨在推动国际社会重视发展不平衡问题，促进可持续发展。阿吉兰表示，当前地缘政治局势日趋复杂，贸易保护主义严重阻碍全球经贸可持续发展，各方加强多边合作、共享发展机遇，才能有效应对挑战。

阿吉兰认为，近年来，包括沙特、中国在内的新兴市场国家和发展中国家对世界经济增长的贡献率不断上升，已经成为拉动世界经济增长、促进稳定发展的重要力量。发展中国家持续加强南南合作，在全球治理中积极发出全球南方声音，以全球南方方案推动解决全球性问题。“通过加强沟通、提升互信、团结合作，发展中国家正成为完善全球治理的重要力量。”阿吉兰表示。

“沙特和中国同为全球南方国家，都是维护世界和平、区域稳定的重要力量。”阿吉兰表示，作为中东地区最大经济体，沙特积极推动经济多元化转型，将促进可持续发展作为长期发展战略，“沙中两国不断加强经贸合作，推动共建‘一带一路’倡议与沙特‘2030愿景’实现深度战略对接，将为应对日益复杂的全球性挑战贡献更大力量”。

阿吉兰表示，中国式现代化既造福中国人民，又促进各国共同发展，“中国坚持走和平发展、合作共赢之路，坚持以自身发展更好维护世界和平与发展”。在阿吉兰看来，中国经济韧性强、潜力大、活力足，通过持续优化产业结构，中国将为世界经济稳定发展带来更多正能量。“在互利共赢的基础上，中国正与各国开展良性互动。中国推动高质量发展，持续扩大对外开放，不仅有利于本国经济发展，也将给全球经济注入新活力。”阿吉兰说。

《 人民日报 》（ 2024年11月12日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)