本报记者 谢佳宁

“亚太经合组织是亚太地区重要的经济合作机制，为减少地区贸易投资壁垒、推动经济高质量增长发挥了关键作用。”秘鲁亚太经合组织高官雷纳托·雷耶斯近日在接受本报记者采访时表示，亚太经合组织涵盖发达经济体和新兴经济体，具有较强的代表性，各方秉持平等伙伴、共同责任、相互尊重、互利共赢的亚太经合组织精神，积极推动贸易和投资自由化便利化、推进区域经济一体化进程，为促进地区经贸合作和稳定发展作出重要贡献。

“中国积极引领亚太经合组织发展。”雷耶斯说，2014年11月，在北京举行的亚太经合组织第二十二次领导人非正式会议将推动区域经济一体化，促进经济创新发展、改革与增长，加强全方位基础设施与互联互通建设作为重点议题，如今这些方面仍是地区发展需要重点关注的领域。去年，中方在亚太经合组织第三十次领导人非正式会议上提出要坚持创新驱动、坚持开放导向、坚持绿色发展、坚持普惠共享，以高质量增长推动构建亚太命运共同体，让各国人民共享现代化建设成果。

“作为亚太经合组织的重要一员，中国是国际合作的重要倡导者、推动者、参与者。”雷耶斯说，当今世界，单边主义和保护主义抬头，经济全球化面临挑战。在此背景下，中国与亚太伙伴高质量共建“一带一路”、高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，“对维护自由贸易体制、推动区域经济一体化贡献巨大”。

“近年来，亚太地区科技交流合作不断深化，数字化转型加速推进。”雷耶斯表示，今年亚太经合组织框架下已举办亚太人工智能治理高层对话会，相信即将举行的亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议将更好聚焦人工智能在教育、医疗、工程、服务等领域的应用，推动科技成果转化，培育区域经济发展新动能。

雷耶斯认为，亚太经合组织建立领导人定期会议机制以来，始终走在全球开放合作的前沿。“今年秘鲁将朝着进一步推动区域贸易和投资自由化便利化、深化经济技术合作、加强互联互通的目标努力，发挥好东道国作用。”雷耶斯说。

雷耶斯表示，在可持续发展方面，亚太经合组织多年前就将一系列环保产品的关税调低。在应对气候变化、自然灾害等全球性挑战方面，亚太经合组织通过制定和落实《生物循环绿色经济曼谷目标》，促进实现全面、具有雄心的包容可持续发展目标，助力全球行动。雷耶斯说，秘鲁已有企业关注并参与生物经济、循环经济和绿色经济发展，秘鲁政府也有望通过一些倡议推动亚太地区实施清洁低碳排放路线图。

雷耶斯积极评价中国参与各类互联互通建设，并向亚太伙伴提供众多技术支持。他说，日益注重绿色低碳发展的中国加强同各方数字化、绿色化交流合作，助力推动亚太地区实现可持续发展和绿色转型。“期待亚太经合组织各方在本次会议期间汇聚智慧与合力，为实现亚太梦想作出积极贡献。”

《 人民日报 》（ 2024年11月12日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)