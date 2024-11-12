中国和印尼决定打造具有示范引领作用的全方位战略伙伴关系，构建具有地区和全球影响力的命运共同体，将续写发展中大国联合自强、团结协作、互利共赢的新篇章

11月9日，习近平主席同来华进行国事访问的印度尼西亚总统普拉博沃举行会谈。两国元首就双边关系及共同关心的国际地区问题深入交换意见，达成广泛重要共识。双方决定赓续传统友好，深化战略合作，携手推进具有本国特色的现代化事业，在国际地区事务中开展更紧密战略协作，打造具有示范引领作用的全方位战略伙伴关系，构建具有地区和全球影响力的中印尼命运共同体。这进一步丰富了中印尼全面战略伙伴关系的内涵，进一步明确了中印尼命运共同体建设的方向。

普拉博沃今年3月当选总统后第一时间首访中国，正式就职后再次将中国作为首访国家，体现了对发展两国关系的高度重视，也展现了两国关系的高水平和战略性。近年来，在两国元首战略引领下，中印尼关系保持强劲发展势头，进入共建命运共同体新阶段。此访期间，两国元首共同见证签署关于共同开发、蓝色经济、水利、矿产等领域多项双边合作文件，双方发表关于推进全面战略伙伴关系和中印尼命运共同体建设的联合声明，两国“四轮驱动”合作升级为政治、经济、人文、海上、安全“五大支柱”合作，为深化中印尼全面战略伙伴关系和命运共同体建设注入了新动力。

在实现国家现代化和民族复兴道路上，中国和印尼理念高度契合、互为发展机遇，是志同道合的同路人、好伙伴。双方将坚持战略自主和主权平等原则，推动中国式现代化与“黄金印尼2045”愿景深度对接，在探索符合本国国情的发展道路上彼此助力、相互成就，为发展中国家走向现代化拓展更多路径选择和实践方案。中方将同印尼坚持高质量共建“一带一路”，持续运营好雅万高铁，推进“区域综合经济走廊”和“两国双园”合作，加强数字经济、先进制造业、循环经济等领域合作，开展海上共同开发合作，不断深化全方位互利合作，更好实现融通发展，推进各自现代化。两国都秉持以人民为中心的发展理念，将共同打造更多惠民工程，不断增进两国人民福祉。海上合作是中印尼全方位战略合作的重要组成部分，两国将积极探讨并开展更多海上合作项目，打造更多合作亮点。两国对加强安全合作高度重视，将开展更大范围、更宽领域、更深层次的安全合作。

维护地区和平稳定繁荣是中国和印尼的共同追求。中方支持印尼继续在东盟地区发挥“领头羊”作用。印尼感谢并欢迎中方坚定支持东盟团结和东盟共同体建设，支持东盟在区域架构中的中心地位，支持东盟在地区和国际事务中发挥更大作用。双方将共同落实好中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会重要共识，共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”，不断丰富有意义、实质性、互利的中国东盟全面战略伙伴关系内涵，助力构建更为紧密的中国—东盟命运共同体愿景。

今年是和平共处五项原则发表70周年，明年是万隆会议召开70周年。和平共处五项原则和“万隆精神”历久弥新。在世界经历深刻变革，人类面临诸多挑战之际，中国和印尼将共同弘扬以和平、合作、包容、融合为核心的亚洲价值观，赋予和平共处五项原则和“万隆精神”新的内涵，奏响全球南方联合自强的时代强音，推动构建人类命运共同体。中国和印尼同为发展中大国、新兴市场国家和全球南方主要成员，两国加强团结合作，将是全球发展力量的增强，是和平稳定力量的壮大，是世界多极化进程的重要动力。

坚持战略自主、互信互助、合作共赢、公平正义，这既是对过去几十年中印尼关系发展经验的总结，也是未来两国关系长期稳定发展应该遵循的重要原则。展望未来，中方将同印尼深化全方位战略合作，构建具有地区和全球影响力的中印尼命运共同体，续写发展中大国联合自强、团结协作、互利共赢的新篇章，为地区和世界和平、稳定、繁荣作出积极贡献。

《 人民日报 》（ 2024年11月12日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)