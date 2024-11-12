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日本新一届石破茂内阁成立

2024年11月12日00:36 | 来源：新华网
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新华社东京11月11日电（记者陈泽安 李子越）日本新任首相、自民党总裁石破茂11日晚成立新内阁。

当天上午，日本政府召开内阁会议，刚组建一个多月的石破茂内阁全体辞职。下午，石破茂经国会众参两院首相指名选举当选日本第103任首相，随即组建新内阁。当晚，在日本皇宫举行了首相任命仪式和内阁大臣认证仪式后，新内阁正式成立。

曾担任过外务副大臣的铃木馨祐和担任过农林水产大臣的江藤拓分别替换了在众议院选举中落选的法务大臣牧原秀树和农林水产大臣小里泰弘。此外，齐藤铁夫因成为公明党新党首而不再出任阁僚，来自该党的中野洋昌接替他出任国土交通大臣。其余内阁成员不变。

由于自民、公明两党组建的执政联盟在10月27日的众议院选举中遭遇惨败，未能获得过半数议席，新一届石破茂内阁成为少数派内阁。

石破茂9月27日当选自民党新任总裁，10月1日当选首相，10月9日宣布解散众议院、提前大选，创下战后首相当选后解散众议院的最快纪录。在10月27日举行的众议院选举中，自民党自2012年重新上台后首次失去在众议院的单独过半数席位，甚至与执政伙伴公明党加在一起也未能超过半数。日本宪法规定，众议院选举后30天内必须召集特别国会，进行首相指名选举。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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