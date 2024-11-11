新华社海口11月11日电（记者张研、陈子薇）由中华全国青年联合会与阿拉伯国家联盟青年和体育事务司主办的2024中阿青年发展论坛11日在海南海口举办。本届论坛以“数字赋能 创新发展”为主题，来自阿拉伯国家联盟和19个阿拉伯国家的青年组织机构代表以及中阿双方各领域青年代表等约200人出席论坛。

全国青联主要负责人在论坛上表示，当前，中阿青年都肩负着推动国家发展、民族振兴的使命。跑出构建中阿命运共同体的加速度，寄望于青年一代。

“中阿青年发展论坛可以交流经验、传递数字技术、赋能青年，这对于推动经济社会发展至关重要。”阿拉伯国家联盟全权公使、青年和体育事务司司长费萨尔·加萨尔说。

论坛上，来自中国、摩洛哥、埃及的3位与会嘉宾就数字经济时代下的科技创新与人才培养、新兴产业合作、青年创新环境营造与创新能力培育等先后发表主旨演讲，与会青年围绕数字科技领域的青年创新和行动展开对话。

与会的阿联酋乌姆盖万酋长国亲王谢赫·胡迈德表示：“围绕数字化转型和可持续发展等目标，开展人工智能、物联网、绿色技术和医疗保健等领域合作，可以让合作成果造福人民。”

11月11日至16日，与会的中阿青年代表还将参访海南、福建、上海等地，参与全球南方青年领军者圆桌会和中阿青年思想者圆桌会，共话数字赋能和创新发展。

据介绍，中阿青年发展论坛是践行首届中国—阿拉伯国家峰会提出的“青年成才共同行动”的重要成果，2023年首届论坛在海南成功举办。

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