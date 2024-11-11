这是11月11日在日本东京拍摄的日本国会众议院会议现场。新华社记者 张笑宇 摄

新华社东京11月11日电（记者陈泽安 李子越）日本自民党总裁石破茂11日在国会众议院和参议院首相指名选举中均胜出，当选日本第103任首相。

当天上午，日本政府召开内阁会议，石破茂内阁全体辞职。随后，日本召开特别国会进行首相指名选举。

这是11月11日在日本东京拍摄的日本国会众议院会议现场。新华社记者 张笑宇 摄

在众议院投票中，第一轮投票没有人获得过半票数，石破茂与最大在野党立宪民主党党首野田佳彦得票数位列前两位，进入第二轮投票，石破茂随后在第二轮投票中胜出。在参议院投票中，石破茂获得过半票数并胜出。

11月11日，在位于日本东京的日本国会众议院会议现场，石破茂起身致谢。新华社记者 张笑宇 摄

石破茂随即着手组建内阁。当晚，在日本皇宫举行首相任命和内阁大臣认证仪式后，新内阁将正式成立。

石破茂9月27日当选自民党新任总裁，10月1日当选首相，10月9日宣布解散众议院、提前大选，创下战后首相当选后解散众议院的最快纪录。在10月27日举行的众议院选举中，他领导的自民党自2012年重新上台以来首次失去在众议院的单独过半数席位，甚至与执政伙伴公明党加在一起也未能超过半数。

11月11日，在位于日本东京的日本国会众议院会议现场，石破茂接受祝贺。新华社记者 张笑宇 摄

日本宪法规定，众议院选举后30天内必须召集特别国会，进行首相指名选举。

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