人民网伦敦11月11日电 （徐量）11月9日，第696任金融城市长阿拉斯泰尔·金的就职巡游盛典在伦敦盛大举办。这一拥有悠久历史的盛典吸引了数十万观众，展示了伦敦的文化底蕴和多元传统，英国中国商会、英国浙江联谊会的亮相更为巡游增添了亮丽的中国色彩。

2024伦敦金融城市长就职巡游现场。吴若鸣摄

新任金融城市长阿拉斯泰尔·金向人群致意。吴若鸣摄

今年的巡游主题为“释放增长潜力”，由新任伦敦金融城市长阿拉斯泰尔·金提出，倡导通过创新技术提升企业竞争力，推动新技术的应用，支持初创企业和生产性行业的发展，同时促进多样性、包容性和全球合作。今年的花车巡游活动涵盖了来自各行各业的141个方队，包括乐队、公司、学校、慈善机构、皇家军乐队等。作为伦敦金融城的重要传统活动，巡游不仅是对新任金融城市长宣誓的庆祝，也成为了展示国际文化、促进全球交流的舞台。

在众多参与的巡游花车中，英国中国商会、英国浙江联谊会的参与备受瞩目。两方花车队伍的精彩亮相，不仅代表了在英中资企业在英国的影响力，也展示了中英文化交流的深厚纽带。今年，英国中国商会的花车编号由去年的第65号跃升至第10号，得到了中国银行、中国工商银行、中国建设银行和上海浦东发展银行的特别赞助。这一变化标志着金融城对英国中国商会的重视和对在英中资企业的认可，也反映了中英关系的稳步发展及中资企业在英国影响力的增强。

伦敦金融城市长就职巡游中，英国中国商会游行队伍。吴若鸣摄

英国中国商会方阵以“共同发展新质生产力——高科技、高效率、高质量”为主题，突出了中资企业在推动金融创新、科技发展及高效运营方面的贡献。今年的花车以中国电动汽车为主体元素，展示了中国在现代交通科技和创新技术方面的成就。

英国中国商会游行队伍。吴若鸣摄

作为唯一受邀的在英华人民间组织，英国浙江联谊会已连续第六年受邀参加伦敦金融城市长巡游，英国浙江联谊会带来了传统腰鼓等多个极具中国特色的表演，队伍中国宝熊猫憨态可掬地与英国民众互动交流，队伍中随行的两只机器狗更是吸引民众纷纷拍照留念。

2024伦敦金融城市长就职巡游中，英国浙江联谊会游行队伍。吴若鸣摄

英国浙江联谊会队伍与民众互动。吴若鸣摄

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