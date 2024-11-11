新华社巴拿马城11月10日电（记者陈昊佺）太子港消息：海地过渡总统委员会10日发表公报，任命阿利克斯·迪迪埃·菲斯－艾梅为新任总理，取代现任总理加里·科尼耶。

这份公报说，海地过渡总统委员会8日举行会议，决定任命菲斯－艾梅为新任总理。但据海地媒体10日报道，现任总理科尼耶要求过渡总统委员会不要正式发布公报，目前不清楚委员会是否有权罢免总理。

海地当地舆论认为，此次海地总理更迭问题主要源于科尼耶与过渡总统委员会主席莱斯利·伏尔泰之间的矛盾。委员会曾要求科尼耶更换内阁人选，但遭拒绝。而科尼耶近期则曾向委员会致函，要求部分受到腐败指控的委员会成员辞职。

10月28日，加勒比共同体发表声明，对两位海地领导人之间的冲突表示担忧，认为两人分歧已对海地和平过渡进程造成负面影响。加共体呼吁海地各方保持克制，共同推动过渡进程。

菲斯－艾梅是一名商人，曾任海地工商会主席。在科尼耶上任总理前，他曾被海地工商界推选为总理人选。

2021年7月7日，海地时任总统若弗内尔·莫伊兹遇刺身亡，国家陷入动荡。海地原定2024年2月7日前举行总统选举，但未能实现。2月底，多个黑帮组织在海地首都太子港袭击政府机构和公共设施，要求时任总理阿里埃尔·亨利下台。4月，过渡总统委员会成立，亨利宣布辞职。

根据海地法令，过渡总统委员会在民选总统就职前暂行特定总统权力。这一委员会5月任命加里·科尼耶为总理。

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