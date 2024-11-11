人民网北京11月11日电 （记者赵健）在中国，西班牙文化正以前所未有的活力绽放，通过一系列精心策划的艺术展览和文化活动，为公众呈现西班牙丰富的艺术遗产和现代创意。

《华金·索罗亚：西班牙绘画大师的光影漫步》在上海地铁开幕。图片由主办方提供

《华金·索罗亚：西班牙绘画大师的光影漫步》在上海地铁开幕

塞万提斯学院将上海地铁龙华中路站转变为展示西班牙艺术遗产的新空间，带来《华金·索罗亚：西班牙大师的光影漫步》展览。展览精选了索罗亚近50件具有代表性的作品，以原尺寸复制品的形式展出，展现了地中海的光影和色彩。展览于11月9日开幕，并持续至2025年3月31日。

“我内心的那个空从哪里来？从波涛、云朵和勇气”西岸艺博会展览现场。图片由主办方提供

阿斯图里亚斯艺术家亮相西岸艺术博览会

在上海艺术周期间，塞万提斯学院与阿斯图里亚斯大区政府合作，呈现了名为“我内心的那个空从哪里来？从波涛、云朵和勇气”的展览。展览由莱拉·贝尔穆德斯和拉蒙·伊西多洛策划，汇集了六位西班牙艺术家和四位中国艺术家的作品，通过摄影、影像装置、绘画和雕塑等不同艺术形式，展现了自然、文化和社会空间的多维度对话。展览在上海塞万提斯学院和西岸艺术与设计博览会同时举行，将持续至2025年2月16日。

《安东尼奥·洛佩兹与西班牙现实主义大师》展览现场。图片由主办方提供

《安东尼奥·洛佩兹与西班牙现实主义大师》展览在北京开幕

在北京798·751艺术区，西班牙驻华大使馆文化处推出了《安东尼奥·洛佩兹与西班牙现实主义大师》展览。展览包括近五十幅作品，展现了1950至1960年间在西班牙兴起的现实主义艺术流派。北京观众首次近距离欣赏到米盖尔·安赫尔·阿古埃略、阿玛莉亚·阿维亚等艺术家的作品，并深入了解安东尼奥·洛佩兹的创作世界。展览将持续至12月15日。

这些活动不仅展示了西班牙的艺术魅力，也加深了中西两国之间的文化交流与理解。通过这些展览，中国观众有机会近距离感受西班牙的艺术精髓，体验西班牙文化的深度与广度。西班牙在中国的文化活动为两国文化交流搭建了桥梁，也为艺术爱好者们提供了宝贵的学习与欣赏机会。

(责编：于洋、杨牧)