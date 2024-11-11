新华社利马11月10日电 通讯｜助力秘鲁供电能力和服务水平“双提升”——中国电力企业护航亚太经合组织领导人非正式会议相关活动

新华社记者王钟毅 郝云甫

“中国团队带来的保供电相关做法有效降低了停电风险，显著提高了我们的电力安全应急管理能力。”中国南方电网秘鲁博路兹能源股份有限公司（简称秘鲁博路兹公司）员工胡安·奥乔亚说，来自中国的经验做法不仅让公司为当地居民带来更稳定安全的用电服务，还为秘鲁举办亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议等重要活动提供更好的用电保障。

11月，亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议将在秘鲁首都利马举行。秘鲁博路兹公司为利马北部及周边1600多平方公里区域提供电力供应，其中包括数个会议相关活动地点。

奥乔亚介绍，公司团队与中方专家针对每一个保供电地点制定了应急方案，提前有序开展保供电相关设备隐患排查、巡检维护等工作，确保设备满足安全运行要求。会议期间，公司将加大设备巡检频次，安排应急发电车，保障电力供应安全可靠。

秘鲁博路兹公司服务用户数超160万户，占秘鲁总配电用户数的19%，是秘鲁用户数最多的配电公司。2024年6月，中国南方电网公司完成对秘鲁博路兹能源股份有限公司83.15%和秘鲁博路兹综合能源服务股份有限公司100%的股权收购。

“加入中国南方电网以来，秘鲁博路兹公司实现供电能力和服务水平‘双提升’。”在秘鲁博路兹公司总经理瓦尔特·休托看来，中国南方电网不仅在配网运行管理、数字电网建设、综合能源服务等方面带来丰富经验，还为日常电力服务提供了领先的创新技术，进一步提升了公司的服务质量和运营效率。

在提供可靠服务的同时，秘鲁博路兹公司还积极履行企业社会责任，开展了一系列“小而美”的活动，例如帮助本地社区实现电气化、改善基础设施条件以及为低收入和弱势群体提供教育机会等。

“我们的目标是成为拉美领先配电企业。公司在致力于推进供电服务区域配电系统现代化的同时，还制定了大规模投资计划，以全面提升供电服务能力和质量，更好地满足客户需求。”休托表示，“下一步，公司将引入无人机、自动化和智能化技术，深化当地能源领域合作，更好服务秘鲁经济社会发展。”

(责编：徐祥丽、张悦)