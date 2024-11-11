人民网阿布贾11月10日电 （记者姜宣）9日，“中非好伙伴——2024年尼日利亚中文演讲比赛”决赛在尼日利亚首都阿布贾中国文化中心成功举办。本次活动由中国文化中心与阿齐克韦大学孔子学院、拉格斯大学孔子学院、尼日利亚大学汉语教学点、海军中心汉语教学点、阿布贾大学汉语教学点联合举办。中国驻尼日利亚大使馆文化参赞兼尼日利亚中国文化中心主任杨建兴、阿齐克韦大学孔子学院院长余章宝、拉各斯大学孔子学院院长赵宏凌，中资企业代表和参赛学生、指导教师等近百人参加了活动。

参赛选手与嘉宾合影留念。尼日利亚中国文化中心供图

杨建兴表示，国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。中文教学是促进中尼两国文明互鉴、民心相通的重要工作。本次演讲比赛中选手用中文讲述对中非合作论坛北京峰会成果的理解，展望中尼合作美好前景，阐述自己准备在这项事业中扮演的角色。希望通过本次活动，参赛选手们学习汉语和中国文化的热情得到提升，未来更加自觉地做中尼友好的传承者与推动者，为夯实中尼全面战略伙伴关系打下基础。

中国驻尼日利亚大使馆文化参赞兼尼日利亚中国文化中心主任杨建兴致辞。尼日利亚中国文化中心供图

余章宝表示，中非合作论坛北京峰会提出了“十大伙伴行动”，人文交流作为其中重要内容，为在尼开展中文教学工作指明了方向，提供了机遇。尼日利亚当地教学条件十分艰苦，但阿齐克韦大学和拉各斯大学内两所孔子学院与其他中文推广机构一道，克服苦难积极作为，不断扩大教学工作辐射范围，十多年来为中尼各领域培养了数万名中文人才。此次演讲活动将进一步增强学生们为中尼友好事业努力学习的自觉，推动在尼中文教学取得更大发展。

12位参赛选手以《中非友好，合作共赢》《一个也不能少》《我愿为桥，筑尼中发展》《尼中同行，共话未来》等为题目，表达了他们对于构建高水平中尼命运共同体的坚定信心。选手们在演讲中纷纷表示，将更加努力学习中文和中国文化，自觉做中尼友好合作的桥梁纽带，为两国经济繁荣和人民幸福贡献力量。

选手张佳宁演讲中。尼日利亚中国文化中心供图

经过激烈角逐，张佳宁（注：中文名，后同）同学以《以微小之力，筑中尼友谊之桥》为题，凭借精彩的内容、标准的发音和良好的台风获得了特等奖，陈沛曦、程若诗同学荣获一等奖。

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