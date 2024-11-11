11月8日，中法青少年体育交流系列活动暨中法青少年足球友谊赛启动仪式在京举行。中国外文局亚太传播中心、国家体育总局宣传司、法国欧塞尔足球俱乐部等领导出席活动并致辞。相关体育协会、俱乐部、教育机构、企业及运动员代表、中法青少年代表等共同参加了启动仪式。

中国外文局亚太传播中心主任陈文戈致辞

中国外文局亚太传播中心主任陈文戈表示，作为东西方文明的重要代表，中法两国长期以来相互欣赏、相互吸引，树立了文明相遇相知、交流互鉴的典范。2024年是中法建交60周年，也是中法文化旅游年。为促进中欧文明交流互鉴，中国外文局亚太传播中心发起中法青少年体育交流系列活动，旨在加强两国青少年之间的沟通、交流与友谊。

国家体育总局宣传司副司长徐靖致辞

国家体育总局宣传司副司长徐靖表示，体育是全世界共同的语言，中法体育交流源远流长。她希望主承办方能够秉持友好初心、团结民间力量，通过体育搭建起中法民间交往的桥梁、务实合作的桥梁、人文交流的桥梁、青少年友好的桥梁，促进中法两国人民互融互通、相知相亲。

法国欧塞尔足球俱乐部主席巴普蒂斯特 马勒布致辞

法国欧塞尔足球俱乐部主席巴普蒂斯特 马勒布在视频致辞中祝贺。表示这是一个意义非凡的里程碑，它不仅为中法两国的青少年提供了一个学习和交流的高端平台，更是中法两国携手共进、深化友谊的又一重要举措。他表示，欧塞尔足球俱乐部愿意全力支持并积极参与中法青少年足球友谊联赛的举办，通过组织双方青少年足球队员的共同训练与比赛，让他们在实践中切磋技艺，增进了解，共同提升。

北京市三帆中学青少年代表李芊禹发言

中法青少年代表也纷纷表示自己对系列活动的期待。来自北京市三帆中学的李芊禹出生于乒乓球世家，是“国家一级运动员”，在父辈和祖辈的耳濡目染下，对体育有着很深刻的理解。她表示：“体育不仅是强身健体的手段，超越自我、坚定信念的载体，更是一种桥梁，它将不同年龄、不同性格、不同文化背景的人们连接在一起。让大家在实现自我的同时，共同创造人类的未来。”

法国欧塞尔足球俱乐部青年队代表发言

来自法国欧塞尔青年队的成员也通过大屏幕向中国青少年发出邀请：“期待和中国的小伙伴们一起，在绿茵场上奔跑、欢笑，用足球搭建友谊的桥梁，用青春和热情书写属于我们的故事。”

中国外文局亚太传播中心副主任王汉平授予巴黎奥运会冠军冯雨“宣传大使”荣誉

巴黎奥运会开幕式中国体育代表团旗手、巴黎奥运会花样游泳集体技巧自选冠军冯雨被授予“中法青少年体育交流联盟宣传大使”荣誉，她激动地告诉记者：“能代表中国出战并为祖国争光添彩，我倍感荣幸，我将继续努力，为传播中华体育精神贡献自己的力量。”

中国外文局亚太传播中心总编辑赵珺与法国欧塞尔足球俱乐部代表王冬签约

会上，启动了中法青少年体育交流联盟。主办方代表与法国欧塞尔足球俱乐部进行签约。双方计划建设中国青少年足球海外（法国欧塞尔）交流中心基地，形成机制性合作，以互访的形式，每年定期开展中法青少年足球友谊赛。首批活动将于12月2日至9日在法国欧塞尔足球俱乐部开展。

据悉，中国外文局亚太传播中心希望通过这个国际化的体育交流平台，推动构建多元、拼搏、共荣的体育生态，为两国青年体育人才提供广阔的发展空间。

（稿件来源：中国网）

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