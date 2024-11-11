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中国建行伦敦分行深耕十年 人民币清算量突破100万亿

2024年11月11日10:13 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦11月10日电 （记者许立群）11月7日，中国建设银行在伦敦举办活动，庆祝英国人民币清算行成立十周年、人民币清算量突破100万亿。

中国建设银行副行长李运在致辞中表示，作为中国人民银行在亚洲以外国家和地区任命的首家清算行，建设银行伦敦分行积极履行职责，累计清算量已突破100万亿元，在助力伦敦全球离岸人民币中心建设过程中发挥着重要作用。在英国人民币清算行成立十周年的新起点上，建设银行将持续为加强中英金融合作与创新贡献重要力量。

中国驻英国大使馆公使王起对建设银行表示热烈祝贺。他指出，金融合作始终是中英经贸友好往来的重点领域，中国坚持推进高水平对外开放，将为英国在内的世界各国交流合作提供重要机遇，希望中英双方坚持相向而行，携手推动中英关系走上稳定发展的共赢轨道。

中国人民银行宏观审慎管理局副局长周永坤发表了视频致辞，充分肯定了建设银行深耕当地市场所取得的积极成效。他表示，人民银行将进一步加大对人民币清算行的政策支持，希望建设银行伦敦分行能够更好借助伦敦在人民币金融产品定价、外汇交易等方面的优势，进一步提高伦敦人民币离岸市场的深度和广度。

活动中，建设银行同时宣布中英柜台债业务正式开通，并发布2024年度《人民币国际化报告——路虽远 自从容》。

英国伦敦金融城市长梅睿孟，英国前国际贸易部兼商业能源和产业战略部部长秦智涛勋爵，英中贸易协会名誉主席、建设银行独立董事詹诚信勋爵，标准人寿安本集团董事长范智廉爵士，英中贸易协会主席古沛勤爵士，英国48家集团俱乐部主席杰克佩里等嘉宾受邀出席。英国财政部、人民银行欧洲代表处等政商界、金融界和学术界150余名代表参加了活动。

(责编：于洋、杨牧)

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