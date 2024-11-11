人民网约翰内斯堡11月10日电 （记者邹松）近日，复旦大学上海医学院和解放日报联合推出的《先驱者颜福庆》特展（南非站）落地约翰内斯堡阿德勒博物馆，以此纪念中国医学先驱——颜福庆。早在120年前，颜福庆就曾经志愿前往南非，拯救当地的华人矿工。此次展览也是《先驱者颜福庆》全球巡展的首站。

中南嘉宾为特展剪彩。人民网 希拉兹·莫林摄

1904年，身为同仁医院实习医师的颜福庆报名前往南非担任矿医，为受清政府招募而远赴南非矿井的近万名华人劳工服务。在南非一年的矿井行医经历使颜福庆受到强烈的震撼，坚定了他终身为普通人展开医疗服务的信念。

颜福庆是复旦大学上海医学院创校元老，也是首任院长。97年前，为打破外国人把持中国医学教育大权的时弊，开拓中国人自主兴办医学教育的先河，颜福庆与一批有志之士筹建了第一所由中国人自办自教、为中国人服务的国立医学院，即今日复旦大学上海医学院的前身。

南非民众参观《先驱者颜福庆》特展。人民网 希拉兹·莫林摄

依循颜福庆医学生涯的足迹，颜福庆纪念展首站来到南非，这是复旦大学上海医学院迎接2027年建院百年系列活动的海外第一站，未来几年，此展还将去往英国、美国。

(责编：于洋、杨牧)