人民网阿布贾11月10日电 （记者姜宣）中远海运公司集装箱班轮EA CENTAURUS于当地时间8日成功靠泊尼日利亚莱基港，标志着中远非洲航线WAX3正式挂靠莱基港，首船靠泊仪式在莱基港成功举办。中国驻拉各斯代总领事金明煜、莱基港有限责任公司总经理杜若罡、中远海运集运尼日利亚有限公司副总经理王玉玺出席活动，尼港务局、海关总署、海军、海事警察总署、海事管理和安全局、出口管理局等相关部门及航运、物流等各界企业等共200余人参加。

中国驻拉各斯代总领事金明煜致辞。中国驻拉各斯总领事馆供图

作为第二届“一带一路”峰会成果项目、中法第三方市场合作标志性项目，莱基港由中国港湾工程有限责任公司投资、建设、运营，于2023年初开始商业运营。据估算，在45年特许经营期间，可拉动约3600亿美元的国内生产总值增长，创造17万个就业岗位。

莱基港有限公司、尼港务局等代表出席靠泊仪式。莱基港有限公司供图

金明煜表示，莱基港是共建“一带一路”倡议下中尼高质量合作的旗舰项目，是多国合作共赢的成功典范。此次货船停靠是莱基港商业运营后达成的又一重要里程碑。新航线靠泊莱基港意味着中尼合作在港口建设和运营领域实现了新的突破。

王玉玺表示，WAX3航线成功挂靠莱基港意味着港口能够提供更大的货船、更高效的航运服务，货物运输时间将进一步缩短，物流成本进一步降低，将为尼日利亚及整个西非地区的经济发展带来新的机遇。

杜若罡表示，此次靠泊将提高尼日利亚国际贸易量及货物进出口效率，并增强尼日利亚在西非地区的航运地位。

中远海运公司集装箱班轮EA CENTAURUS成功靠泊尼日利亚莱基港。莱基港有限责任公司供图

据介绍，WAX3航线为双周班航线，共有12艘货轮，船型满载量为7000个标箱。WAX3航线起点青岛港，经停上海港、宁波港、厦门港、南沙港、新加坡港等，抵达莱基港等西非港口，中国机械器具、钢铁制品、化工产品等货物可运抵尼日利亚等非洲国家，同时返航将非洲矿产品、橡胶制品等运往中国。

莱基港鸟瞰图。莱基港有限责任公司供图

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