新华社基辅/莫斯科11月10日电（记者李东旭 陈畅）乌克兰空军10日说，9日晚至10日凌晨，俄罗斯军方对乌克兰多地发动大规模无人机袭击。与此同时，俄防空系统10日击落多架乌克兰无人机，位于莫斯科的三座机场一度实施航空管制。

乌克兰空军10日在社交媒体上说，俄军从克拉斯诺达尔边疆区、奥廖尔州等地向乌克兰境内发射共计145架攻击型无人机。乌防空火力和电子战部队在敖德萨州、基辅州、日托米尔州等地区空域进行防空作业。乌方说，空袭给乌部分地区造成财产损失，目前尚无人员死亡的报告。

乌克兰武装部队总参谋部10日在社交媒体发文说，乌无人机部队在乌国防军协助下对俄罗斯布良斯克州一处军火库实施无人机攻击。乌方说，遭袭俄军火库至少传出8次爆炸声，截至10日早6时许，大火仍在军火库蔓延。

俄罗斯国防部10日说，俄军出动航空兵、无人机、导弹和火炮部队，袭击了乌克兰军用机场、无人机储存和发射场所以及能源设施。俄军还用无人机摧毁了乌军哈尔科夫州一个指挥所。

俄国防部说，俄防空部队10日早击落了70架乌克兰无人机。其中，在莫斯科州上空摧毁34架。莫斯科州州长沃罗比约夫说，坠落的无人机碎片造成当地一名居民受伤，两栋房屋起火。

俄罗斯联邦航空运输署10日说，当地时间早8时左右，位于莫斯科的多莫杰多沃机场、茹科夫斯基机场和谢列梅捷沃机场开始实施临时航空管制，以确保民航安全。两个多小时后，三座机场解除航空管制，航班起降恢复正常。

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